Brutus No. 1046 試し読みと目次

No.1046 CONTENTS

features
012 特集
お金、はじめる。
監修・解説　泉 正人（ファイナンシャルアカデミー）
014 賢者のお金哲学。
みうらじゅん　ないところに、オリジナルの価値を生み出す。
服部昌孝　トータルで仕事を受ける「箱」を作る。
022 自分らしく増やす
ステレオテニス：投資信託／松井聡美：実物資産／師岡とおる：不動産投資、暗号資産
028 心健やかに使う
上坂あゆ美：住宅購入／Nozomi：体験に全振り／犬山紙子：推し活
034 暮らしに合わせる
今津聡子、山本雄貴：結婚／小林一毅：育児／チダコウイチ：人生後半
040 映画が描いたお金儲けの善と悪。 文・小村智宏
042 お金のセンスがいい友。
谷尻 誠／大田由香梨／三浦大地／和泉 侃／関塚真司
045 Book in Book
お金の考え方と心を磨く。
マネーセンス・トレーニングBOOK
061 なぜ、お金を描くのか。
ひうらさとる／青山 悟
066 一問即答！ 私のお金観。
エミン・ユルマズ／田中 渓／馬渕磨理子／テスタ／ゆとりくん／河村真木子／岸谷蘭丸／デコピン
070 前澤友作さん、お金の先には何がありますか？

regulars

007 Et tu, Brute? 「ナズ」ほか
079 Brutus Best Bets　新製品情報
084 BRUTUS WATCH ACADEMY 54　エベラール
085 Brutus Best Beauty　至福のバスタイムケア
087 BRUTUSPECTIVE 「ソニア・ボイス」ほか
096 BRUT@STYLE 559　Lucky Charm
100 グルマン温故知新 677　SENNE／バーカロ ルーポ
102 みやげもん 451　津観音の俵牛／次号予告


