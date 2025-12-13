Brutus No. 1046 試し読みと目次
No.1046 CONTENTS
features
012
特集
お金、はじめる。
監修・解説 泉 正人（ファイナンシャルアカデミー）
014
賢者のお金哲学。
みうらじゅん ないところに、オリジナルの価値を生み出す。
服部昌孝 トータルで仕事を受ける「箱」を作る。
022
自分らしく増やす
ステレオテニス：投資信託／松井聡美：実物資産／師岡とおる：不動産投資、暗号資産
028
心健やかに使う
上坂あゆ美：住宅購入／Nozomi：体験に全振り／犬山紙子：推し活
034
暮らしに合わせる
今津聡子、山本雄貴：結婚／小林一毅：育児／チダコウイチ：人生後半
040
映画が描いたお金儲けの善と悪。 文・小村智宏
042
お金のセンスがいい友。
谷尻 誠／大田由香梨／三浦大地／和泉 侃／関塚真司
045
Book in Book
お金の考え方と心を磨く。
マネーセンス・トレーニングBOOK
061
なぜ、お金を描くのか。
ひうらさとる／青山 悟
066
一問即答！ 私のお金観。
エミン・ユルマズ／田中 渓／馬渕磨理子／テスタ／ゆとりくん／河村真木子／岸谷蘭丸／デコピン
070
前澤友作さん、お金の先には何がありますか？
regulars
007
Et tu, Brute? 「ナズ」ほか
079
Brutus Best Bets 新製品情報
084
BRUTUS WATCH ACADEMY 54 エベラール
085
Brutus Best Beauty 至福のバスタイムケア
087
BRUTUSPECTIVE 「ソニア・ボイス」ほか
096
BRUT@STYLE 559 Lucky Charm
100
グルマン温故知新 677 SENNE／バーカロ ルーポ
102
みやげもん 451 津観音の俵牛／次号予告
