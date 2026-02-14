Next Issue No. 1050 2026年3月16日 発売

新しいディレクターの下、心躍るクリエイションを展開するブランドが多く見られ、洋服への機運が高まるこの春夏。次号ファッション特集は「WELL–MADE 定番の一歩先行くマスターピース」をテーマに、大人の新しい王道となる名品を集めました。ストライプシャツ、パジャマ、シルク素材、短丈アウター……。キーワード別に、今欲しい新作が勢揃い！ 第２特集は「GOOD COSME BOOK／清潔感のためのマスターピース」。