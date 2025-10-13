Brutus No. 1042 試し読みと目次
No.1042 CONTENTS
features
016
特集
時計とスタイル。
018
時計とスタイル、12人のケーススタディ。
江口大介／金子恵治／小林 新／テリー・エリス／服部昌孝／河内直哉／安藤夏樹／ラムダン・トゥアミ／井伊百合子／須山誉志雄／小山雅人／マーク・ニューソン
036
PORTRAIT IN JAZZ
時計とジャズの肖像。
挾間美帆／石若 駿／松丸 契／井上 銘／池本茂貴／松井秀太郎／石川紅奈／大林武司／須川崇志／NAO YOSHIOKA／BIGYUKI
050
クロックという小宇宙へようこそ。
パテック フィリップ／ジャガー・ルクルト／パネライ／ヴァン クリーフ&アーペル／エルウィン・サトラー／レペ 1839／シンクレア・ハーディング
056
未来の時計師たち。
世界へ向かう、日本の新しい時計。 菊野昌宏／マサズパスタイム
10年後のスターは、ここから生まれる？ ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
別冊付録
BRUTUS WATCH DEPARTMENT STORE 2025
2025年冬 注目ブランド新作時計展 開催中！
ヴァシュロン・コンスタンタン／リシャール・ミル ほか
regulars
011
Et tu, Brute? 「カミラ・カベロ」ほか
083
Brutus Best Bets 新製品情報
089
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
090
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
091
BRUTUSPECTIVE 「山本精一」ほか
100
BRUT@STYLE 555 NEW GATE
104
グルマン温故知新 673 Lierre by Les Picolos／Bistro Sanya
106
みやげもん 447 青森の兎／次号予告
|016
|
特集
時計とスタイル。
|018
|
時計とスタイル、12人のケーススタディ。
江口大介／金子恵治／小林 新／テリー・エリス／服部昌孝／河内直哉／安藤夏樹／ラムダン・トゥアミ／井伊百合子／須山誉志雄／小山雅人／マーク・ニューソン
|036
|
PORTRAIT IN JAZZ
時計とジャズの肖像。
挾間美帆／石若 駿／松丸 契／井上 銘／池本茂貴／松井秀太郎／石川紅奈／大林武司／須川崇志／NAO YOSHIOKA／BIGYUKI
|050
|
クロックという小宇宙へようこそ。
パテック フィリップ／ジャガー・ルクルト／パネライ／ヴァン クリーフ&アーペル／エルウィン・サトラー／レペ 1839／シンクレア・ハーディング
|056
|
未来の時計師たち。
世界へ向かう、日本の新しい時計。 菊野昌宏／マサズパスタイム
10年後のスターは、ここから生まれる？ ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
|
別冊付録
BRUTUS WATCH DEPARTMENT STORE 2025
2025年冬 注目ブランド新作時計展 開催中！
ヴァシュロン・コンスタンタン／リシャール・ミル ほか
regulars
|011
|Et tu, Brute? 「カミラ・カベロ」ほか
|083
|Brutus Best Bets 新製品情報
|089
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|090
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|091
|BRUTUSPECTIVE 「山本精一」ほか
|100
|BRUT@STYLE 555 NEW GATE
|104
|グルマン温故知新 673 Lierre by Les Picolos／Bistro Sanya
|106
|みやげもん 447 青森の兎／次号予告