Brutus No. 1042 試し読みと目次

No.1042 CONTENTS

features
016 特集
時計とスタイル。
018 時計とスタイル、12人のケーススタディ。
江口大介／金子恵治／小林 新／テリー・エリス／服部昌孝／河内直哉／安藤夏樹／ラムダン・トゥアミ／井伊百合子／須山誉志雄／小山雅人／マーク・ニューソン
036 PORTRAIT IN JAZZ
時計とジャズの肖像。
挾間美帆／石若 駿／松丸 契／井上 銘／池本茂貴／松井秀太郎／石川紅奈／大林武司／須川崇志／NAO YOSHIOKA／BIGYUKI
050 クロックという小宇宙へようこそ。
パテック フィリップ／ジャガー・ルクルト／パネライ／ヴァン クリーフ&アーペル／エルウィン・サトラー／レペ 1839／シンクレア・ハーディング
056 未来の時計師たち。
世界へ向かう、日本の新しい時計。 菊野昌宏／マサズパスタイム
10年後のスターは、ここから生まれる？ ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
別冊付録
BRUTUS WATCH DEPARTMENT STORE 2025
2025年冬 注目ブランド新作時計展 開催中！
ヴァシュロン・コンスタンタン／リシャール・ミル ほか

regulars

011 Et tu, Brute? 「カミラ・カベロ」ほか
083 Brutus Best Bets　新製品情報
089 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
090 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
091 BRUTUSPECTIVE 「山本精一」ほか
100 BRUT@STYLE 555　NEW GATE
104 グルマン温故知新 673　Lierre by Les Picolos／Bistro Sanya
106 みやげもん 447　青森の兎／次号予告


ブルータス No. 1042

時計とスタイル。

930円 — 2025.11.04
ブルータス No. 1042 —『時計とスタイル。』
