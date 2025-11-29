Brutus No. 1045 試し読みと目次
No.1045 CONTENTS
features
018
特集
理想の本棚。
WE LOVE BOOKS VOL.3
山田太一 ／ 橋本麻里・山本貴光 ／ 藤井健太郎 ／ 植本一子 ／ 和田彩花 ／ 曽我部恵一 ／ 上出遼平 ／ コナリミサト ／ 服部一成 ／ 東出昌大 ／ 田附 勝 ／ マイク・エーブルソン ／ 三宅康太
048
本をつくる本棚から。
鈴木成一（ブックデザイナー）／ 木原善彦（翻訳家、英米文学研究者）／ 牟田都子（校正者）
054
理想の図書館へ。
豊橋市まちなか図書館 ／ 高野山大学図書館 ／ 岐阜市立中央図書館 ／ オーテピア高知図書館 ／ 武蔵野プレイス ／ 地中図書館 ／ 国立国会図書館国際子ども図書館 ／ 日比谷図書文化館 ／ 稲城市立中央図書館
058
本のプロが出会った、本好きの本棚。
杉江由次 × 山下丸郎
060
本棚に棲みついた住人たち。
083
Book in Book
私の本棚の、主（ぬし）。
荒内 佑 ／ 伊藤 紺 ／ 山内マリコ ／ 小原 晩 ／ 菅原 敏 ／ やついいちろう ／ 小澤身和子 ／ 柳亭小痴楽 ／ 背筋 ／ 長井 短 ／ 鳥飼 茜
regulars
009
Et tu, Brute? 「オフセット」ほか
115
120
BRUTUS WATCH ACADEMY 53 コルム
121
122
123
BRUTUSPECTIVE 「イザベル・ユペール」ほか
132
BRUT@STYLE 558 THE NOMADIC SHELF
136
グルマン温故知新 676 すず／LAURA
138
みやげもん 450 鬼凧／次号予告
