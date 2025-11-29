Brutus No. 1045 試し読みと目次

マガジンワールド

No.1045 CONTENTS

features
018 特集
理想の本棚。
WE LOVE BOOKS VOL.3

山田太一橋本麻里・山本貴光藤井健太郎植本一子和田彩花曽我部恵一上出遼平コナリミサト服部一成東出昌大田附 勝マイク・エーブルソン三宅康太
048 本をつくる本棚から。
鈴木成一（ブックデザイナー）／ 木原善彦（翻訳家、英米文学研究者）／ 牟田都子（校正者）
054 理想の図書館へ。
豊橋市まちなか図書館 ／ 高野山大学図書館 ／ 岐阜市立中央図書館 ／ オーテピア高知図書館 ／ 武蔵野プレイス ／ 地中図書館 ／ 国立国会図書館国際子ども図書館 ／ 日比谷図書文化館 ／ 稲城市立中央図書館
058 本のプロが出会った、本好きの本棚。
杉江由次 × 山下丸郎
060 本棚に棲みついた住人たち。
083 Book in Book
私の本棚の、主（ぬし）
荒内 佑 ／ 伊藤 紺 ／ 山内マリコ ／ 小原 晩 ／ 菅原 敏 ／ やついいちろう ／ 小澤身和子 ／ 柳亭小痴楽 ／ 背筋 ／ 長井 短 ／ 鳥飼 茜

regulars

009 Et tu, Brute? 「オフセット」ほか
115 Brutus Best Bets　新製品情報
120 BRUTUS WATCH ACADEMY 53　コルム
121 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
122 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
123 BRUTUSPECTIVE 「イザベル・ユペール」ほか
132 BRUT@STYLE 558　THE NOMADIC SHELF
136 グルマン温故知新 676　すず／LAURA
138 みやげもん 450　鬼凧／次号予告


ブルータス No. 1045

理想の本棚。

890円 — 2025.12.15電子版あり
ブルータス No. 1045 —『理想の本棚。』
