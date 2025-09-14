マガジンワールド

Brutus No. 1040 試し読みと目次

No.1040 CONTENTS

features
014 みやこに呼ばれて　文・万城目 学
016 特集
京都の余白。
余白のある店、余白のある人。
018 味わえる 余白
watoto／MUBE／御菓子丸喫茶／cookknoll
余白のある名店の主が語る、京都の余白。【1～4】
028 時を超える 余白
kankakari／池半 分室/鴨半 母屋／鈍考/喫茶 芳／Elbereth
余白のある名店の主が語る、京都の余白。【5～8】
038 受け継がれた 余白
源湯／RECORD BAR YAMADA／TAKI/焚／アスタルテ書茶房
余白のある名店の主が語る、京都の余白。【9～12】
044 達人が選ぶ、余白を味わうごはん。
048 京都を知るクリエイターが過ごす場所。
名和晃平／原 摩利彦 ほか
052 京都のゆとりは、昼飲みにあり。
058 無心になれる、京の古刹。
062 写真家と。
067 Book in Book
TIMELESS PLACES IN KYOTO
京都、時を忘れる場所へ
079 食べたい、愛でたい、 京の余白を持ち帰る。
088 川村元気さんが、祇園に綴る物語。

regulars

009 Et tu, Brute? 「デンゼル・ワシントン」ほか
097 Brutus Best Bets　新製品情報
100 BRUTUS WATCH ACADEMY 49　ノモス グラスヒュッテ
101 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
103 BRUTUSPECTIVE 「横山 剣」ほか
112 BRUT@STYLE 553　Kotteri
116 グルマン温故知新 671　手打蕎麦 nobu／天々蕎々 うめ庵
118 みやげもん 445　端午はじき／次号予告


ブルータス No. 1040

京都の余白。

930円 — 2025.10.01電子版あり
ブルータス No. 1040 —『京都の余白。』
