Brutus No. 1040 試し読みと目次
No.1040 CONTENTS
features
014
みやこに呼ばれて 文・万城目 学
016
特集
京都の余白。
余白のある店、余白のある人。
018
味わえる 余白
watoto／MUBE／御菓子丸喫茶／cookknoll
余白のある名店の主が語る、京都の余白。【1～4】
028
時を超える 余白
kankakari／池半 分室/鴨半 母屋／鈍考/喫茶 芳／Elbereth
余白のある名店の主が語る、京都の余白。【5～8】
038
受け継がれた 余白
源湯／RECORD BAR YAMADA／TAKI/焚／アスタルテ書茶房
余白のある名店の主が語る、京都の余白。【9～12】
044
達人が選ぶ、余白を味わうごはん。
048
京都を知るクリエイターが過ごす場所。
名和晃平／原 摩利彦 ほか
052
京都のゆとりは、昼飲みにあり。
058
無心になれる、京の古刹。
062
写真家と。
067
Book in Book
TIMELESS PLACES IN KYOTO
京都、時を忘れる場所へ
079
食べたい、愛でたい、 京の余白を持ち帰る。
088
川村元気さんが、祇園に綴る物語。
regulars
009
Et tu, Brute? 「デンゼル・ワシントン」ほか
097
Brutus Best Bets 新製品情報
100
BRUTUS WATCH ACADEMY 49 ノモス グラスヒュッテ
101
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
103
BRUTUSPECTIVE 「横山 剣」ほか
112
BRUT@STYLE 553 Kotteri
116
グルマン温故知新 671 手打蕎麦 nobu／天々蕎々 うめ庵
118
みやげもん 445 端午はじき／次号予告
