Brutus No. 1044 試し読みと目次

No.1044 CONTENTS

features
014 特集
アイドルって？
016 KAWAII LAB.が目指す、理想のアイドル像とは？
022 プロデューサーが語る、“アイドルってなんだ？”。
大倉忠義／ソヨン／もふくちゃん／ヤマモトショウ／connie／戦慄かなの
034 アイドルソングの現在地を知る。
対談　アイドルソングについて語りたい！
作曲家　わたしの、アイドルソングの作りかた。
作詞家　プロとして嫉妬したあのフレーズ。
コレオグラファー　振り付けとアイドルソングの関係。
044 今の、私の「アイドル像」。
佐々木彩夏／曽野舜太／HANANO／酒井一圭
048 ファン目線で考える、令和の「アイドル像」。
上岡磨奈／いなだ易／つやちゃん
050 超ときめき♡宣伝部の「アイドル宣伝会議」。
052 坂道シリーズのクリエイティビティ。
056 入門、ハロプロ研修生。アイドルの卵たちに受け継がれるイズム。
牧野真莉愛（モーニング娘。’25）／みつばちまき／上野まり子／星部ショウ／高崎 晟／石原幹久
060 ガーリーな感性とDIY精神を宿すアイドル。
REIRIE／diig／BENNY
062 アイドル衣装の解体新書。
茅野しのぶ／市野沢祐大／齋藤ヒロスミ／田中大資
066 勝手に！令和の、アイドル界隈用語集。
067 Book in Book
MY IDOL SONG PLAYLIST　現役アイドルのマイアイドルソング☆プレイリスト。
079 変わる、ファンダムという渦。
080 Juice=Juiceの「THE FIRST TAKE」ができるまで。
084 私が好きなロコドル。
奈良美智／掟ポルシェ

regulars

007 Et tu, Brute? 「ジェシー・アイゼンバーグ」ほか
089 Brutus Best Bets　新製品情報
092 BRUTUS WATCH ACADEMY 52　モリッツ・グロスマン
093 Brutus Best Beauty　センス抜群のホリデーギフト
094 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
095 BRUTUSPECTIVE 「ジミー大西」ほか
104 BRUT@STYLE 557　HIGH SCHOOL HEROES
108 グルマン温故知新 675　勺勺／中国菜MIX
110 みやげもん 449　猫張子／次号予告


ブルータス No. 1044

アイドルって?

890円 — 2025.12.01
ブルータス No. 1044 —『アイドルって?』
紙版
