Brutus No. 1044 試し読みと目次
No.1044 CONTENTS
features
014
特集
アイドルって？
016
KAWAII LAB.が目指す、理想のアイドル像とは？
022
プロデューサーが語る、“アイドルってなんだ？”。
大倉忠義／ソヨン／もふくちゃん／ヤマモトショウ／connie／戦慄かなの
034
アイドルソングの現在地を知る。
対談 アイドルソングについて語りたい！
作曲家 わたしの、アイドルソングの作りかた。
作詞家 プロとして嫉妬したあのフレーズ。
コレオグラファー 振り付けとアイドルソングの関係。
044
今の、私の「アイドル像」。
佐々木彩夏／曽野舜太／HANANO／酒井一圭
048
ファン目線で考える、令和の「アイドル像」。
上岡磨奈／いなだ易／つやちゃん
050
超ときめき♡宣伝部の「アイドル宣伝会議」。
052
坂道シリーズのクリエイティビティ。
056
入門、ハロプロ研修生。アイドルの卵たちに受け継がれるイズム。
牧野真莉愛（モーニング娘。’25）／みつばちまき／上野まり子／星部ショウ／高崎 晟／石原幹久
060
ガーリーな感性とDIY精神を宿すアイドル。
REIRIE／diig／BENNY
062
アイドル衣装の解体新書。
茅野しのぶ／市野沢祐大／齋藤ヒロスミ／田中大資
066
勝手に！令和の、アイドル界隈用語集。
067
Book in Book
MY IDOL SONG PLAYLIST 現役アイドルのマイアイドルソング☆プレイリスト。
079
変わる、ファンダムという渦。
080
Juice=Juiceの「THE FIRST TAKE」ができるまで。
084
私が好きなロコドル。
奈良美智／掟ポルシェ
regulars
007
Et tu, Brute? 「ジェシー・アイゼンバーグ」ほか
089
Brutus Best Bets 新製品情報
092
BRUTUS WATCH ACADEMY 52 モリッツ・グロスマン
093
Brutus Best Beauty センス抜群のホリデーギフト
094
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
095
BRUTUSPECTIVE 「ジミー大西」ほか
104
BRUT@STYLE 557 HIGH SCHOOL HEROES
108
グルマン温故知新 675 勺勺／中国菜MIX
110
みやげもん 449 猫張子／次号予告
