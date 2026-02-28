マガジンワールド

Next Issue No. 1051 2026年4月1日 発売

国民的バンドとなったMrs. GREEN APPLE。すべての楽曲を生み出し、プロジェクト全体の世界観を作り上げるのがフロントマン・大森元貴。ミュージシャン、クリエイター、プロデューサー。様々な面をいかにして一人の人間の中で融合させているのか。次号特集は「大森元貴の、頭の中」。ロングインタビューや専門家による分析でその類い稀なる才能に迫ります。ここでしか読めない展覧会『Wonder Museum』の完全解説も！

ブルータス No. 1050

WELL-MADE 定番の一歩先行くマスターピース。

990円 — 2026.03.16
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 1050 —『WELL-MADE 定番の一歩先行くマスターピース。』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。