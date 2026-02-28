Next Issue No. 1051 2026年4月1日 発売

国民的バンドとなったMrs. GREEN APPLE。すべての楽曲を生み出し、プロジェクト全体の世界観を作り上げるのがフロントマン・大森元貴。ミュージシャン、クリエイター、プロデューサー。様々な面をいかにして一人の人間の中で融合させているのか。次号特集は「大森元貴の、頭の中」。ロングインタビューや専門家による分析でその類い稀なる才能に迫ります。ここでしか読めない展覧会『Wonder Museum』の完全解説も！