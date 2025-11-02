Brutus No. 1043 試し読みと目次

014 全国の映画館に通う映画好きに訊いた「あなたにとっての美しい邦画は？」

020 特集

美しき、日本映画。

022 ロカルノ最高賞、『旅と日々』に映画の美しさを知る。

三宅 唱／シム・ウンギョン／河合優実

030 日本映画と国際映画祭。

032 撮影監督が語る、映画の美しさの見つけ方。

034 俳優が語る、あの俳優。

浅野忠信／木竜麻生／岸井ゆきの／美絽／戸塚純貴／渡辺真起子／大下ヒロト／柄本 明

044 美しく重い、映画の一言。

046 日本映画、冬の名作。冬こそ恋しい、夏の名作。

052 山田洋次の100本。

054 『国宝』に魅せられたあなたに贈る次の一本。

056 日本映画、私の10本。

062 田中泯が語る、坂本龍一と映画の音。

063 Book in Book

アニメーター押山清高が明かす、

心を震わせるアニメ映画の正体。

079 ティモシー・シャラメの主演最新作は、日本の映画ですか？

084 海外の映画人も、邦画の美しさを知っています。