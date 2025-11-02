Brutus No. 1043 試し読みと目次

マガジンワールド

features
014 全国の映画館に通う映画好きに訊いた「あなたにとっての美しい邦画は？」
020 特集
美しき、日本映画。
022 ロカルノ最高賞、『旅と日々』に映画の美しさを知る。
三宅 唱／シム・ウンギョン／河合優実
030 日本映画と国際映画祭。
032 撮影監督が語る、映画の美しさの見つけ方。
034 俳優が語る、あの俳優。
浅野忠信／木竜麻生／岸井ゆきの／美絽／戸塚純貴／渡辺真起子／大下ヒロト／柄本 明
044 美しく重い、映画の一言。
046 日本映画、冬の名作。冬こそ恋しい、夏の名作。
052 山田洋次の100本。
054 『国宝』に魅せられたあなたに贈る次の一本。
056 日本映画、私の10本。
062 田中泯が語る、坂本龍一と映画の音。
063 Book in Book
アニメーター押山清高が明かす、
心を震わせるアニメ映画の正体。
079 ティモシー・シャラメの主演最新作は、日本の映画ですか？
084 海外の映画人も、邦画の美しさを知っています。
088 新しくて、美しい4本。

regulars

007 Et tu, Brute? 「デイヴィッド・ゲフィン」ほか
099 Brutus Best Bets　新製品情報
102 BRUTUS WATCH ACADEMY 51　フレデリック・コンスタント
105 Brutus Best Beauty　秋の夜長は叡知コスメでケア
107 BRUTUSPECTIVE 「諭吉佳作/men」ほか
116 BRUT@STYLE 556　CARPET TIME
120 グルマン温故知新 674　pulse／Cheval
みやげもん 448　土佐面


美しき、日本映画。

