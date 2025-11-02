Brutus No. 1043 試し読みと目次
No.1043 CONTENTS
features
014
全国の映画館に通う映画好きに訊いた「あなたにとっての美しい邦画は？」
020
特集
美しき、日本映画。
022
ロカルノ最高賞、『旅と日々』に映画の美しさを知る。
三宅 唱／シム・ウンギョン／河合優実
030
日本映画と国際映画祭。
032
撮影監督が語る、映画の美しさの見つけ方。
034
俳優が語る、あの俳優。
浅野忠信／木竜麻生／岸井ゆきの／美絽／戸塚純貴／渡辺真起子／大下ヒロト／柄本 明
044
美しく重い、映画の一言。
046
日本映画、冬の名作。冬こそ恋しい、夏の名作。
052
山田洋次の100本。
054
『国宝』に魅せられたあなたに贈る次の一本。
056
日本映画、私の10本。
062
田中泯が語る、坂本龍一と映画の音。
063
Book in Book
アニメーター押山清高が明かす、
心を震わせるアニメ映画の正体。
079
ティモシー・シャラメの主演最新作は、日本の映画ですか？
084
海外の映画人も、邦画の美しさを知っています。
088
新しくて、美しい4本。
regulars
007
Et tu, Brute? 「デイヴィッド・ゲフィン」ほか
099
Brutus Best Bets 新製品情報
102
BRUTUS WATCH ACADEMY 51 フレデリック・コンスタント
105
Brutus Best Beauty 秋の夜長は叡知コスメでケア
106
107
BRUTUSPECTIVE 「諭吉佳作/men」ほか
116
BRUT@STYLE 556 CARPET TIME
120
グルマン温故知新 674 pulse／Cheval
122
みやげもん 448 土佐面／次号予告
