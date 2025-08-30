マガジンワールド

Brutus No. 1039 試し読みと目次

No.1039 CONTENTS

features
020 特集
2025-26 A/W FASHION ISSUE
秋から冬のワードローブ。
GOOD STYLE for Mr. BRUTUS
022 Colors And Patterns
028 ゲキ渋
034 Wish List Calendar
９月から真冬にかけて欲しい服。
050 僕のいつものダウン。
054 大人の黒色
064 秋から冬のジャケット考。
068 目利きたちが、偏愛と信頼で選ぶ店。
074 秋冬のスタンダードをさらに更新する。
078 かっこいい大人たち。
トビー・フェルトウェル／落合宏理／東野英樹
084 服に刻まれる、自分だけの履歴。
088 秋から冬のアンダーウェアって？
092 スタイリスト喜多尾祥之の おとな相談室
102 The Farthest Land, Rebun
115 Mr. BRUTUS CLUB
秋冬の街歩きが楽しくなる、ファッションジャーナルをお届け！
119 HELLO, Mr.BRUTUS
秋から冬のワードローブに加えたい51の名品。
129 Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS　大人の清潔感に必要なコスメ。

regulars

015 Et tu, Brute? 「リル・ナズ・X」ほか
168 BRUTUS WATCH ACADEMY 48　グラスヒュッテ・オリジナル
169 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
171 BRUTUSPECTIVE 「オダギリジョー」ほか
180 グルマン温故知新 670　passe temps／EIFFEL
182 みやげもん 444　張り子の毘沙門さん／次号予告


ブルータス No. 1039

秋から冬のワードローブ。GOOD STYLE for Mr. BRUTUS

980円 — 2025.09.16
ブルータス No. 1039 —『秋から冬のワードローブ。GOOD STYLE for Mr. BRUTUS』
