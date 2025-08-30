Brutus No. 1039 試し読みと目次
No.1039 CONTENTS
features
020
特集
2025-26 A/W FASHION ISSUE
秋から冬のワードローブ。
GOOD STYLE for Mr. BRUTUS
022
Colors And Patterns
028
ゲキ渋
034
Wish List Calendar
９月から真冬にかけて欲しい服。
050
僕のいつものダウン。
054
大人の黒色
064
秋から冬のジャケット考。
068
目利きたちが、偏愛と信頼で選ぶ店。
074
秋冬のスタンダードをさらに更新する。
078
かっこいい大人たち。
トビー・フェルトウェル／落合宏理／東野英樹
084
服に刻まれる、自分だけの履歴。
088
秋から冬のアンダーウェアって？
092
スタイリスト喜多尾祥之の おとな相談室
102
The Farthest Land, Rebun
115
Mr. BRUTUS CLUB
秋冬の街歩きが楽しくなる、ファッションジャーナルをお届け！
119
HELLO, Mr.BRUTUS
秋から冬のワードローブに加えたい51の名品。
129
Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS 大人の清潔感に必要なコスメ。
regulars
015
Et tu, Brute? 「リル・ナズ・X」ほか
168
BRUTUS WATCH ACADEMY 48 グラスヒュッテ・オリジナル
169
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
171
BRUTUSPECTIVE 「オダギリジョー」ほか
180
グルマン温故知新 670 passe temps／EIFFEL
182
みやげもん 444 張り子の毘沙門さん／次号予告
