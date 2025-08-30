Brutus No. 1039 試し読みと目次

020 特集

2025-26 A/W FASHION ISSUE

秋から冬のワードローブ。

GOOD STYLE for Mr. BRUTUS

022 Colors And Patterns

028 ゲキ渋

034 Wish List Calendar

９月から真冬にかけて欲しい服。

050 僕のいつものダウン。

054 大人の黒色

064 秋から冬のジャケット考。

068 目利きたちが、偏愛と信頼で選ぶ店。

074 秋冬のスタンダードをさらに更新する。

078 かっこいい大人たち。

トビー・フェルトウェル／落合宏理／東野英樹

084 服に刻まれる、自分だけの履歴。

088 秋から冬のアンダーウェアって？

092 スタイリスト喜多尾祥之の おとな相談室

102 The Farthest Land, Rebun

115 Mr. BRUTUS CLUB

秋冬の街歩きが楽しくなる、ファッションジャーナルをお届け！

119 HELLO, Mr.BRUTUS

秋から冬のワードローブに加えたい51の名品。