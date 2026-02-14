Brutus No. 1049 試し読みと目次
No.1049 CONTENTS
features
014
特集
TOY LIFE
大人も知りたい、おもちゃのヒミツ。
016
クリエイターが紐解く、おもちゃの秘密。
ガンプラ×名和晃平／プラレール×大西麻貴＋百田有希/o+h／メルちゃん×林 士平／ベイブレード×内沼晋太郎／シルバニアファミリー×森永邦彦／ぷにるんず×伊藤亜紗
030
TOY LIFE 1 ジャン・ジュリアン
032
最新おもちゃお悩み相談室。
038
忘れられないおもちゃの話。
養老孟司／光石 研／ジェーン・スー／魚豊ほか
042
TOY LIFE 2 春日明夫
044
レゴ®ブロック進化論。
046
新たなカプセルトイを生み出す作り手たち。
048
ボードゲームは、会社をもっとクリエイティブにしますか？
052
あたらしいおもちゃを作るという実験。
054
TOY LIFE 3 服部哲弘、服部恭子
056
エルメスのおもちゃ。
060
創る人は、おもちゃを愛する人。
柳 宗理／谷川俊太郎／安西水丸／福田繁雄
068
TOY LIFE 4 中野シロウ
070
クルト・ネフにまた出会いませんか？
074
妄想おもちゃ。
TaiTan／天竺川原／unpis／佐藤 卓／山縣良和
080
子供スナップ in 東京おもちゃ美術館。
082
ライアン・ガンダーさん、おもちゃとアートの境界線はどこですか？
regulars
007
Et tu, Brute? 「クリステン・スチュワート」ほか
091
Brutus Best Bets 新製品情報
096
BRUTUS WATCH ACADEMY 57 レイモンド ウェイル
097
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
098
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
099
BRUTUSPECTIVE 「上野詩織」ほか
108
BRUT@STYLE 562 Quiet Play
112
グルマン温故知新 680 marcello／DEST HAMADAYAMA
114
みやげもん 454 白馬絵馬／次号予告
