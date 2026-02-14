Brutus No. 1049 試し読みと目次

マガジンワールド

No.1049 CONTENTS

features
014 特集
TOY LIFE
大人も知りたい、おもちゃのヒミツ。
016 クリエイターが紐解く、おもちゃの秘密。
ガンプラ×名和晃平／プラレール×大西麻貴＋百田有希/o+h／メルちゃん×林 士平／ベイブレード×内沼晋太郎／シルバニアファミリー×森永邦彦／ぷにるんず×伊藤亜紗
030 TOY LIFE 1　ジャン・ジュリアン
032 最新おもちゃお悩み相談室。
038 忘れられないおもちゃの話。
養老孟司／光石 研／ジェーン・スー／魚豊ほか
042 TOY LIFE 2　春日明夫
044 レゴ®ブロック進化論。
046 新たなカプセルトイを生み出す作り手たち。
048 ボードゲームは、会社をもっとクリエイティブにしますか？
052 あたらしいおもちゃを作るという実験。
054 TOY LIFE 3　服部哲弘、服部恭子
056 エルメスのおもちゃ。
060 創る人は、おもちゃを愛する人。
柳 宗理／谷川俊太郎／安西水丸／福田繁雄
068 TOY LIFE 4　中野シロウ
070 クルト・ネフにまた出会いませんか？
074 妄想おもちゃ。
TaiTan／天竺川原／unpis／佐藤 卓／山縣良和
080 子供スナップ in 東京おもちゃ美術館。
082 ライアン・ガンダーさん、おもちゃとアートの境界線はどこですか？

regulars

007 Et tu, Brute? 「クリステン・スチュワート」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品情報
096 BRUTUS WATCH ACADEMY 57　レイモンド ウェイル
097 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
098 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
099 BRUTUSPECTIVE 「上野詩織」ほか
108 BRUT@STYLE 562　Quiet Play
112 グルマン温故知新 680　marcello／DEST HAMADAYAMA
114 みやげもん 454　白馬絵馬／次号予告


ブルータス No. 1049

TOY LIFE

890円 — 2026.03.02
ブルータス No. 1049 —『TOY LIFE』
