Brutus No. 1049 試し読みと目次

014 特集

TOY LIFE

大人も知りたい、おもちゃのヒミツ。

016 クリエイターが紐解く、おもちゃの秘密。

ガンプラ×名和晃平／プラレール×大西麻貴＋百田有希/o+h／メルちゃん×林 士平／ベイブレード×内沼晋太郎／シルバニアファミリー×森永邦彦／ぷにるんず×伊藤亜紗

030 TOY LIFE 1 ジャン・ジュリアン

032 最新おもちゃお悩み相談室。

038 忘れられないおもちゃの話。

養老孟司／光石 研／ジェーン・スー／魚豊ほか

042 TOY LIFE 2 春日明夫

044 レゴ®ブロック進化論。

046 新たなカプセルトイを生み出す作り手たち。

048 ボードゲームは、会社をもっとクリエイティブにしますか？

052 あたらしいおもちゃを作るという実験。

054 TOY LIFE 3 服部哲弘、服部恭子

056 エルメスのおもちゃ。

060 創る人は、おもちゃを愛する人。

柳 宗理／谷川俊太郎／安西水丸／福田繁雄

068 TOY LIFE 4 中野シロウ

070 クルト・ネフにまた出会いませんか？

074 妄想おもちゃ。

TaiTan／天竺川原／unpis／佐藤 卓／山縣良和

080 子供スナップ in 東京おもちゃ美術館。