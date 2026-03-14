マガジンワールド

Brutus No. 1051 試し読みと目次

No.1051 CONTENTS

features
014 Time to Imagine
想像と創造をめぐる部屋で。
022 特集
大森元貴の、頭の中。
024 【18,000字ロングインタビュー】
大森元貴が語る。プロデューサーとして、
クリエイターとして、パフォーマーとして。
034 Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、活動年表。
044 【専門家分析】ミセスを考える。
歌詞／アレンジ・メロディ／ダンス／時代性
054 写真家・操上和美、大森元貴を撮る。
059 展覧会『Wonder Museum』のすべて。
070 【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter1
072 『Wonder Museum』「CREATIVE HISTORY」直筆資料図録。
084 【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter2
094 【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter3
096 アーティストが体験した『Wonder Museum』。

regulars

007 Et tu, Brute? 「キーラ・ナイトレイ」ほか
104 Brutus Best Bets　新製品情報
108 BRUTUS WATCH ACADEMY 59　ボール ウォッチ
109 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
110 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
111 BRUTUSPECTIVE 「小野リサ」ほか
120 BRUT@STYLE 563　LA·LA·LA…
124 グルマン温故知新 682　SPICE NERD／tandoor room PRENKHA
126 みやげもん 456　松江のお宮さん／次号予告


ブルータス No. 1051

大森元貴の、頭の中。

1,000円 — 2026.04.01
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ブルータス No. 1051 —『大森元貴の、頭の中。』
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