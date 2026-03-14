Brutus No. 1051 試し読みと目次
No.1051 CONTENTS
features
014
Time to Imagine
想像と創造をめぐる部屋で。
022
特集
大森元貴の、頭の中。
024
【18,000字ロングインタビュー】
大森元貴が語る。プロデューサーとして、
クリエイターとして、パフォーマーとして。
034
Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、活動年表。
044
【専門家分析】ミセスを考える。
歌詞／アレンジ・メロディ／ダンス／時代性
054
写真家・操上和美、大森元貴を撮る。
059
展覧会『Wonder Museum』のすべて。
070
【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter1
072
『Wonder Museum』「CREATIVE HISTORY」直筆資料図録。
084
【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter2
094
【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter3
096
アーティストが体験した『Wonder Museum』。
regulars
007
Et tu, Brute? 「キーラ・ナイトレイ」ほか
104
Brutus Best Bets 新製品情報
108
BRUTUS WATCH ACADEMY 59 ボール ウォッチ
109
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
110
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
111
BRUTUSPECTIVE 「小野リサ」ほか
120
BRUT@STYLE 563 LA·LA·LA…
124
グルマン温故知新 682 SPICE NERD／tandoor room PRENKHA
126
みやげもん 456 松江のお宮さん／次号予告
|014
|
Time to Imagine
想像と創造をめぐる部屋で。
|022
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特集
大森元貴の、頭の中。
|024
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【18,000字ロングインタビュー】
大森元貴が語る。プロデューサーとして、
クリエイターとして、パフォーマーとして。
|034
|Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、活動年表。
|044
|
【専門家分析】ミセスを考える。
歌詞／アレンジ・メロディ／ダンス／時代性
|054
|写真家・操上和美、大森元貴を撮る。
|059
|展覧会『Wonder Museum』のすべて。
|070
|【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter1
|072
|『Wonder Museum』「CREATIVE HISTORY」直筆資料図録。
|084
|【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter2
|094
|【対談】大森元貴×有元沙矢香『Wonder Museum』を解き明かす3つのキーワード。chapter3
|096
|アーティストが体験した『Wonder Museum』。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「キーラ・ナイトレイ」ほか
|104
|Brutus Best Bets 新製品情報
|108
|BRUTUS WATCH ACADEMY 59 ボール ウォッチ
|109
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|110
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|111
|BRUTUSPECTIVE 「小野リサ」ほか
|120
|BRUT@STYLE 563 LA·LA·LA…
|124
|グルマン温故知新 682 SPICE NERD／tandoor room PRENKHA
|126
|みやげもん 456 松江のお宮さん／次号予告