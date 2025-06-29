Brutus No. 1035 試し読みと目次
No.1035 CONTENTS
features
014
特集
NEW PERSPECTIVE
BANGKOK
いま、バンコクに行きたい理由。
世界中が注目する、進化が止まらない町。
いま、バンコクに行く理由を詰め込んだコラム。
ワット・ポーを眺めながら味わう、タイの伝統料理／ハイクオリティなタイのコーヒー最前線／個性派ルーフトップバー４選／タイの新旧グルメを食べ比べ／リノベギャラリーが町を活性化／わざわざ行きたい“アートの森”が誕生／“バンコクの今”に出会えるソンワット通り／プロのプラントハンターも通う植物の名スポット／アジアのベスト１レストランの参加型“フードオペラ”を味わう／中原慎一郎さんも唸るタイ工芸の店／スタイルとお財布に合わせた星付きレストラン／Central：the Original Storeでミッドセンチュリーを体感／“全タイが泣いた”映画の舞台、タラート・プルーを散策／Marchさん×向井康二さんが話題のカルチャースポットを訪問／あの人の通いたい店／タイでやりたいアクティビティをNipponBoyzが体験！／2025年タイのスケートボードシーン／クレット島に日帰りトリップ／旅の目的地になるマッサージ＆スパ／レコードバーで良い音楽と最高の一杯／アマン ナイラート バンコクでアフタヌーンティーを／300฿以下のおみやげ
055
Book in Book
７大エリア別 ローカルフードガイド
スクンビット／サイアム／シーロム／王宮周辺／中華街／サパーンタクシン駅周辺／トンブリー
082
わざわざバンコクからチェンマイに行く理由。
バンコクから飛行機で１時間ちょっと。
タイの第２の都市にも、はるばる訪れたい理由がある。
セラドン焼きで優雅なティータイム／チェンマイでとっておきの工芸品を探す／本場チェンマイ料理を食べ尽くす／コーヒーの聖地チェンマイでカフェホッピング／大小さまざまなギャラリーでアート三昧／極上マッサージでチルアウト
regulars
007
Et tu, Brute? 「クリス・マーティンとダコタ・ジョンソン」ほか
091
Brutus Best Bets 新製品情報
096
BRUTUS WATCH ACADEMY 44 ヴァン クリーフ＆アーペル
097
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
099
BRUTUSPECTIVE 「松尾スズキ」ほか
108
BRUT@STYLE 549 リトルバンコク
112
グルマン温故知新 666 洋食レストランmarronnier／arrosoir
114
みやげもん 440 ビリケン坐像／次号予告
|014
|
特集
NEW PERSPECTIVE
BANGKOK
いま、バンコクに行きたい理由。
世界中が注目する、進化が止まらない町。
|055
|
Book in Book
７大エリア別 ローカルフードガイド
スクンビット／サイアム／シーロム／王宮周辺／中華街／サパーンタクシン駅周辺／トンブリー
|082
|
わざわざバンコクからチェンマイに行く理由。
バンコクから飛行機で１時間ちょっと。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「クリス・マーティンとダコタ・ジョンソン」ほか
|091
|Brutus Best Bets 新製品情報
|096
|BRUTUS WATCH ACADEMY 44 ヴァン クリーフ＆アーペル
|097
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|099
|BRUTUSPECTIVE 「松尾スズキ」ほか
|108
|BRUT@STYLE 549 リトルバンコク
|112
|グルマン温故知新 666 洋食レストランmarronnier／arrosoir
|114
|みやげもん 440 ビリケン坐像／次号予告