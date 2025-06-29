Brutus No. 1035 試し読みと目次

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特集

NEW PERSPECTIVE

BANGKOK

いま、バンコクに行きたい理由。 世界中が注目する、進化が止まらない町。

いま、バンコクに行く理由を詰め込んだコラム。

ワット・ポーを眺めながら味わう、タイの伝統料理／ハイクオリティなタイのコーヒー最前線／個性派ルーフトップバー４選／タイの新旧グルメを食べ比べ／リノベギャラリーが町を活性化／わざわざ行きたい“アートの森”が誕生／“バンコクの今”に出会えるソンワット通り／プロのプラントハンターも通う植物の名スポット／アジアのベスト１レストランの参加型“フードオペラ”を味わう／中原慎一郎さんも唸るタイ工芸の店／スタイルとお財布に合わせた星付きレストラン／Central：the Original Storeでミッドセンチュリーを体感／“全タイが泣いた”映画の舞台、タラート・プルーを散策／Marchさん×向井康二さんが話題のカルチャースポットを訪問／あの人の通いたい店／タイでやりたいアクティビティをNipponBoyzが体験！／2025年タイのスケートボードシーン／クレット島に日帰りトリップ／旅の目的地になるマッサージ＆スパ／レコードバーで良い音楽と最高の一杯／アマン ナイラート バンコクでアフタヌーンティーを／300฿以下のおみやげ