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Brutus No. 1035 試し読みと目次

No.1035 CONTENTS

features
014 特集
NEW PERSPECTIVE
BANGKOK
いま、バンコクに行きたい理由。

世界中が注目する、進化が止まらない町。
いま、バンコクに行く理由を詰め込んだコラム。
ワット・ポーを眺めながら味わう、タイの伝統料理／ハイクオリティなタイのコーヒー最前線／個性派ルーフトップバー４選／タイの新旧グルメを食べ比べ／リノベギャラリーが町を活性化／わざわざ行きたい“アートの森”が誕生／“バンコクの今”に出会えるソンワット通り／プロのプラントハンターも通う植物の名スポット／アジアのベスト１レストランの参加型“フードオペラ”を味わう／中原慎一郎さんも唸るタイ工芸の店／スタイルとお財布に合わせた星付きレストラン／Central：the Original Storeでミッドセンチュリーを体感／“全タイが泣いた”映画の舞台、タラート・プルーを散策／Marchさん×向井康二さんが話題のカルチャースポットを訪問／あの人の通いたい店／タイでやりたいアクティビティをNipponBoyzが体験！／2025年タイのスケートボードシーン／クレット島に日帰りトリップ／旅の目的地になるマッサージ＆スパ／レコードバーで良い音楽と最高の一杯／アマン ナイラート バンコクでアフタヌーンティーを／300฿以下のおみやげ
055 Book in Book
７大エリア別 ローカルフードガイド
スクンビット／サイアム／シーロム／王宮周辺／中華街／サパーンタクシン駅周辺／トンブリー
082 わざわざバンコクからチェンマイに行く理由。

バンコクから飛行機で１時間ちょっと。
タイの第２の都市にも、はるばる訪れたい理由がある。
セラドン焼きで優雅なティータイム／チェンマイでとっておきの工芸品を探す／本場チェンマイ料理を食べ尽くす／コーヒーの聖地チェンマイでカフェホッピング／大小さまざまなギャラリーでアート三昧／極上マッサージでチルアウト

regulars

007 Et tu, Brute? 「クリス・マーティンとダコタ・ジョンソン」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品情報
096 BRUTUS WATCH ACADEMY 44　ヴァン クリーフ＆アーペル
097 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
099 BRUTUSPECTIVE 「松尾スズキ」ほか
108 BRUT@STYLE 549　リトルバンコク
112 グルマン温故知新 666　洋食レストランmarronnier／arrosoir
114 みやげもん 440　ビリケン坐像／次号予告


ブルータス No. 1035

いま、バンコクに行きたい理由。

880円 — 2025.07.15電子版あり
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ブルータス No. 1035 —『いま、バンコクに行きたい理由。』
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