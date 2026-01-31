マガジンワールド

Brutus No. 1048 試し読みと目次

No.1048 CONTENTS

features
014 ある朝目が覚めたら、東大の新入生になっていた。
016 特集
東京大学入学案内
018 総長　総長、東大で学べることってどんなことですか？ 藤井輝夫総長 × 藤原ヒロシ
022 講義　東大人気講義録。
028 研究室　東京大学の研究者たちが挑む難問って？
054 博物館 資料室　大学に眠るお宝に出会う。
060 学生生活　現役東大生たちが考えていることって？
064 部活 サークル　東大部活・サークル図鑑。
066 施設　東大ってこんな場所もあったのか。
072 進路　あの先輩たちが選んだ道って？
078 入学試験　大学受験予備校が案内する、東大入試のリアル。
080 あっという間に、卒業式の日がやってきた。

regulars

007 Et tu, Brute? 「ビヨンセ＆ジェイ・Ｚ」ほか
089 Brutus Best Bets　新製品情報
092 BRUTUS WATCH ACADEMY 56　ブローバ
093 Brutus Best Beauty　新生活に向けたヘアケア
095 BRUTUSPECTIVE 「平 岳大」ほか
104 BRUT@STYLE 561　パレオントロジスト
108 グルマン温故知新 679　enoteca Rocco／Istaz
110 みやげもん 453　木葉猿窯元の午／次号予告


ブルータス No. 1048

東京大学 入学案内

890円 — 2026.02.16
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 1048 —『東京大学 入学案内』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。