Brutus No. 1048 試し読みと目次
No.1048 CONTENTS
features
014
ある朝目が覚めたら、東大の新入生になっていた。
016
特集
東京大学入学案内
018
総長 総長、東大で学べることってどんなことですか？ 藤井輝夫総長 × 藤原ヒロシ
022
講義 東大人気講義録。
028
研究室 東京大学の研究者たちが挑む難問って？
054
博物館 資料室 大学に眠るお宝に出会う。
060
学生生活 現役東大生たちが考えていることって？
064
部活 サークル 東大部活・サークル図鑑。
066
施設 東大ってこんな場所もあったのか。
072
進路 あの先輩たちが選んだ道って？
078
入学試験 大学受験予備校が案内する、東大入試のリアル。
080
あっという間に、卒業式の日がやってきた。
regulars
007
Et tu, Brute? 「ビヨンセ＆ジェイ・Ｚ」ほか
089
Brutus Best Bets 新製品情報
092
BRUTUS WATCH ACADEMY 56 ブローバ
093
Brutus Best Beauty 新生活に向けたヘアケア
095
BRUTUSPECTIVE 「平 岳大」ほか
104
BRUT@STYLE 561 パレオントロジスト
108
グルマン温故知新 679 enoteca Rocco／Istaz
110
みやげもん 453 木葉猿窯元の午／次号予告
