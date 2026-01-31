Brutus No. 1048 試し読みと目次

014 ある朝目が覚めたら、東大の新入生になっていた。

016 特集

東京大学入学案内

018 総長 総長、東大で学べることってどんなことですか？ 藤井輝夫総長 × 藤原ヒロシ

022 講義 東大人気講義録。

028 研究室 東京大学の研究者たちが挑む難問って？

054 博物館 資料室 大学に眠るお宝に出会う。

060 学生生活 現役東大生たちが考えていることって？

064 部活 サークル 東大部活・サークル図鑑。

066 施設 東大ってこんな場所もあったのか。

072 進路 あの先輩たちが選んだ道って？

078 入学試験 大学受験予備校が案内する、東大入試のリアル。