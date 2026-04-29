マガジンワールド

Brutus No. 1054 試し読みと目次

No.1054 CONTENTS

features
012 特集
愛と欲望のラーメン。
014 2026年、ラーメン文化の現在地。
阪田博昭×渡邊貴詞
018 麺の奥深さを知るために、麺作りの現場へ。
022 It's a RAMEN TIME. 1
片山友希／鈴木もぐら（空気階段）
024 偏愛ラーメン探訪記。
稲田俊輔
028 冷やしを食べに名店へ。
藤間爽子
032 It's a RAMEN TIME. 2
ステラ・ドネリー／矢本悠馬
034 マニアたちの、製麺の愉しみ。
玉置標本×マダラさん
036 映画の中のラーメン論。
038 ラーメン愛好家が食べ比べ。全国津々浦々の乾麺10品！
南野マキ×田中 貴（サニーデイ・サービス）
042 It's a RAMEN TIME. 3
小関 舞／吉田靖直（トリプルファイヤー）×澤部 渡（スカート）
044 ラーメンどんぶり物語。①
045 BRUTUSグルマンが厳選
東京＆京阪神 偏愛ラーメンブック。
065 ラーメンどんぶり物語。②
066 It's a RAMEN TIME. 4
SUSURU／船越英一郎
068 旅したい、ラーメンの都。札幌 福岡
076 ラーメン大好き。

regulars

007 Et tu, Brute? 「ニコール・キッドマン」ほか
083 Brutus Best Bets　新製品情報
086 BRUTUS WATCH ACADEMY 62　グルーベル・フォルセイ
087 Brutus Best Beauty　インナーケアで健やかにサポート
088 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
089 BRUTUSPECTIVE 「伊沢拓司」ほか
098 BRUTUS CITY JOURNAL
100 BRUT@STYLE 566　白衣考
104 グルマン温故知新 685　ニューマルコ（1階）／tout
106 みやげもん 459　お多賀杓子／次号予告


ブルータス No. 1054

愛と欲望のラーメン。

890円 — 2026.05.15
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ブルータス No. 1054 —『愛と欲望のラーメン。』
紙版
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