Next Issue No. 1044 2025年12月1日 発売

特別な衣装でステージに立ち、ひたむきに歌い、踊るアイドルたち。その姿は多くの人の胸を打ち、心の支えになっています。令和へと時代は変わり、変化する「アイドル」の在り方についてプロデューサー、作曲家、振付師ら、アイドルたちと彼らを支える作り手たちの証言から、ブルータスのアイドル論を展開します。次号は特集「アイドルってなんだ？」。BOOK IN BOOKはアイドルたちの「My Idol Song Playlist」!