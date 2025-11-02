マガジンワールド

Next Issue No. 1044 2025年12月1日 発売

特別な衣装でステージに立ち、ひたむきに歌い、踊るアイドルたち。その姿は多くの人の胸を打ち、心の支えになっています。令和へと時代は変わり、変化する「アイドル」の在り方についてプロデューサー、作曲家、振付師ら、アイドルたちと彼らを支える作り手たちの証言から、ブルータスのアイドル論を展開します。次号は特集「アイドルってなんだ？」。BOOK IN BOOKはアイドルたちの「My Idol Song Playlist」!

ブルータス No. 1043

美しき、日本映画。

890円 — 2025.11.17電子版あり
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 1043 —『美しき、日本映画。』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。