マガジンワールド

Brutus No. 1050 試し読みと目次

No.1050 CONTENTS

features
022 特集
STYLEBOOK 2026 S/S
WELL-MADE
定番の一歩先行くマスターピース。
32のキーワードで読み解くディクショナリー。
1 —— ワークウェア
2 —— ベルト
3 —— ローファー
4 —— パジャマ
5 —— 春のアウター
6 —— アーガイルニット
7 —— シャツとネクタイ
8 —— アシックス
9 —— Mr.バスキア
10 —— BODEの新しい店
11 —— バティックプリント
12 —— グッチのホースビット ローファー
13 —— 店主たちのウェルメイド
14 —— 大人の白
15 —— ストックアイテム
16 —— 収納アイデア
17 —— Mr.ホックニー
18 —— アーカイブの名店
19 —— 僕のいつものスニーカー
20 —— レザーサンダル
21 —— 普通でいいパンツ
22 —— コム デ ギャルソンの非天然素材
23 —— 日常のシルク
24 —— ストライプシャツ
25 —— スポーティ
26 —— アイウェア
27 —— 味出し
28 —— 技術を継ぐ場所
29 —— メッセンジャーバッグ
30 —— SASHIKO
31 —— 最高のお手入れ
32 —— ニューオープン
076 かっこいい大人たち。
小木基史（POGGY）／大月壮士
080 スタイリスト喜多尾祥之の おとな相談室
088 MELLOW ISLAND, AMAMI
100 豊かな自然の中に緩やかな時が流れる奄美。
103 Mr.BRUTUS CLUB
15人の大人が語る、WELL-MADEな服とスタイル。
107 HELLO, Mr.BRUTUS
春に欲しい、34のWELL-MADEな名品たち。
117 Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS　端正で上品な大人のためのコスメ。

regulars

017 Et tu, Brute? 「ノース・ウェスト」ほか
164 BRUTUS WATCH ACADEMY 58　ローマン・ゴティエ
166 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
169 BRUTUSPECTIVE 「クロエ・ジャオ」ほか
178 グルマン温故知新 681　KOKKO KURKKU／Dominic
180 みやげもん 455　両面だるま／次号予告


ブルータス No. 1050

WELL-MADE 定番の一歩先行くマスターピース。

990円 — 2026.03.16
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 1050 —『WELL-MADE 定番の一歩先行くマスターピース。』
紙版
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