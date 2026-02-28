Brutus No. 1050 試し読みと目次
No.1050 CONTENTS
features
022
特集
STYLEBOOK 2026 S/S
WELL-MADE
定番の一歩先行くマスターピース。
32のキーワードで読み解くディクショナリー。
1 —— ワークウェア
2 —— ベルト
3 —— ローファー
4 —— パジャマ
5 —— 春のアウター
6 —— アーガイルニット
7 —— シャツとネクタイ
8 —— アシックス
9 —— Mr.バスキア
10 —— BODEの新しい店
11 —— バティックプリント
12 —— グッチのホースビット ローファー
13 —— 店主たちのウェルメイド
14 —— 大人の白
15 —— ストックアイテム
16 —— 収納アイデア
17 —— Mr.ホックニー
18 —— アーカイブの名店
19 —— 僕のいつものスニーカー
20 —— レザーサンダル
21 —— 普通でいいパンツ
22 —— コム デ ギャルソンの非天然素材
23 —— 日常のシルク
24 —— ストライプシャツ
25 —— スポーティ
26 —— アイウェア
27 —— 味出し
28 —— 技術を継ぐ場所
29 —— メッセンジャーバッグ
30 —— SASHIKO
31 —— 最高のお手入れ
32 —— ニューオープン
076
かっこいい大人たち。
小木基史（POGGY）／大月壮士
080
スタイリスト喜多尾祥之の おとな相談室
088
MELLOW ISLAND, AMAMI
100
豊かな自然の中に緩やかな時が流れる奄美。
103
Mr.BRUTUS CLUB
15人の大人が語る、WELL-MADEな服とスタイル。
107
HELLO, Mr.BRUTUS
春に欲しい、34のWELL-MADEな名品たち。
117
Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS 端正で上品な大人のためのコスメ。
regulars
017
Et tu, Brute? 「ノース・ウェスト」ほか
164
BRUTUS WATCH ACADEMY 58 ローマン・ゴティエ
166
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
169
BRUTUSPECTIVE 「クロエ・ジャオ」ほか
178
グルマン温故知新 681 KOKKO KURKKU／Dominic
180
みやげもん 455 両面だるま／次号予告
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特集
STYLEBOOK 2026 S/S
WELL-MADE
定番の一歩先行くマスターピース。
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32のキーワードで読み解くディクショナリー。
1 —— ワークウェア
2 —— ベルト
3 —— ローファー
4 —— パジャマ
5 —— 春のアウター
6 —— アーガイルニット
7 —— シャツとネクタイ
8 —— アシックス
9 —— Mr.バスキア
10 —— BODEの新しい店
11 —— バティックプリント
12 —— グッチのホースビット ローファー
13 —— 店主たちのウェルメイド
14 —— 大人の白
15 —— ストックアイテム
16 —— 収納アイデア
17 —— Mr.ホックニー
18 —— アーカイブの名店
19 —— 僕のいつものスニーカー
20 —— レザーサンダル
21 —— 普通でいいパンツ
22 —— コム デ ギャルソンの非天然素材
23 —— 日常のシルク
24 —— ストライプシャツ
25 —— スポーティ
26 —— アイウェア
27 —— 味出し
28 —— 技術を継ぐ場所
29 —— メッセンジャーバッグ
30 —— SASHIKO
31 —— 最高のお手入れ
32 —— ニューオープン
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かっこいい大人たち。
小木基史（POGGY）／大月壮士
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|スタイリスト喜多尾祥之の おとな相談室
|088
|MELLOW ISLAND, AMAMI
|100
|豊かな自然の中に緩やかな時が流れる奄美。
|103
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Mr.BRUTUS CLUB
15人の大人が語る、WELL-MADEな服とスタイル。
|107
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HELLO, Mr.BRUTUS
春に欲しい、34のWELL-MADEな名品たち。
|117
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Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS 端正で上品な大人のためのコスメ。
regulars
|017
|Et tu, Brute? 「ノース・ウェスト」ほか
|164
|BRUTUS WATCH ACADEMY 58 ローマン・ゴティエ
|166
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|169
|BRUTUSPECTIVE 「クロエ・ジャオ」ほか
|178
|グルマン温故知新 681 KOKKO KURKKU／Dominic
|180
|みやげもん 455 両面だるま／次号予告