Brutus No. 1050 試し読みと目次

定番の一歩先行くマスターピース。

32のキーワードで読み解くディクショナリー。

1 —— ワークウェア

2 —— ベルト

3 —— ローファー

4 —— パジャマ

5 —— 春のアウター

6 —— アーガイルニット

7 —— シャツとネクタイ

8 —— アシックス

9 —— Mr.バスキア

10 —— BODEの新しい店

11 —— バティックプリント

12 —— グッチのホースビット ローファー

13 —— 店主たちのウェルメイド

14 —— 大人の白

15 —— ストックアイテム

16 —— 収納アイデア

17 —— Mr.ホックニー

18 —— アーカイブの名店

19 —— 僕のいつものスニーカー

20 —— レザーサンダル

21 —— 普通でいいパンツ

22 —— コム デ ギャルソンの非天然素材

23 —— 日常のシルク

24 —— ストライプシャツ

25 —— スポーティ

26 —— アイウェア

27 —— 味出し

28 —— 技術を継ぐ場所

29 —— メッセンジャーバッグ

30 —— SASHIKO

31 —— 最高のお手入れ

32 —— ニューオープン