Brutus No. 1038 試し読みと目次
No.1038 CONTENTS
features
016
特集
釣りの入口。
018
釣りと生活。
移りゆく季節を寿ぐ、日課としての釣り。／ 玉井太朗
料理人の日常を肯定する、圧巻のキハダマグロ。／ 亀井良真、藤澤進大郎
水辺をつぶさに観察する、終わらない夏休み。／ 横山寛多
036
わたしと釣り。 文・中原一歩
038
Fishing with…① ジェリー鵜飼 × 永積 崇
042
Fishing with…② 宮沢氷魚 × 岸井ゆきの
046
わたしと釣り。 文・千葉麻里絵、ピエール瀧
048
釣り具の作り手。 小春友樹、カムパネラ
052
釣りってさ。１ 文・平野太呂
053
Book in Book
FISHING ESSENTIALS 大人がはじめる、釣りの嗜み。
釣りの入口に立つあなたへ。／ 釣り人が愛する逸品。／ 通いたくなる管理釣り場。／ 釣り文化に出会えるミュージアムと書店。／ 河瀨直美が観た、映画『リバー・ランズ・スルー・イット』。／ 永遠の釣れんボーイいましろたかしが釣り漫画を語る。／ 作家たちが読む、釣り文芸の古典。滝口悠生、島口大樹、背筋
069
釣りってさ。２ 文・村岡俊也
070
Fishing with…③ 加賀美 健 × 平野太呂
072
Fishing with…④ 塩見聡史 × 向井 知
074
わたしと釣り。 文・古川広道
076
釣り具の名店。 COMPASS、伊田釣具店、maniac's
080
釣りの環境。 土井佑太、坂本麻人
regulars
009
Et tu, Brute? 「キム・カーダシアン」ほか
094
Brutus Best Bets 新製品情報
099
Brutus Best Beauty 夏疲れを回復するセルフケア
100
BRUTUS WATCH ACADEMY 47 ボーム＆メルシエ
102
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
103
BRUTUSPECTIVE 「見里朝希」ほか
112
BRUT@STYLE 552 KATSUURA
116
グルマン温故知新 669 NANCY／立食 型破離
118
みやげもん 443 大入守／次号予告
