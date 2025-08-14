マガジンワールド

Brutus No. 1038 試し読みと目次

No.1038 CONTENTS

features
016 特集
釣りの入口。
018 釣りと生活。

移りゆく季節を寿ぐ、日課としての釣り。／ 玉井太朗
料理人の日常を肯定する、圧巻のキハダマグロ。／ 亀井良真、藤澤進大郎
水辺をつぶさに観察する、終わらない夏休み。／ 横山寛多
036 わたしと釣り。 文・中原一歩
038 Fishing with…①　ジェリー鵜飼 × 永積 崇
042 Fishing with…②　宮沢氷魚 × 岸井ゆきの
046 わたしと釣り。 文・千葉麻里絵、ピエール瀧
048 釣り具の作り手。 小春友樹、カムパネラ
052 釣りってさ。１　文・平野太呂
053 Book in Book
FISHING ESSENTIALS　大人がはじめる、釣りの嗜み。
釣りの入口に立つあなたへ。／ 釣り人が愛する逸品。／ 通いたくなる管理釣り場。／ 釣り文化に出会えるミュージアムと書店。／ 河瀨直美が観た、映画『リバー・ランズ・スルー・イット』。／ 永遠の釣れんボーイいましろたかしが釣り漫画を語る。／ 作家たちが読む、釣り文芸の古典。滝口悠生、島口大樹、背筋
069 釣りってさ。２　文・村岡俊也
070 Fishing with…③　加賀美 健 × 平野太呂
072 Fishing with…④　塩見聡史 × 向井 知
074 わたしと釣り。 文・古川広道
076 釣り具の名店。 COMPASS、伊田釣具店、maniac's
080 釣りの環境。 土井佑太、坂本麻人

regulars

009 Et tu, Brute? 「キム・カーダシアン」ほか
094 Brutus Best Bets　新製品情報
099 Brutus Best Beauty　夏疲れを回復するセルフケア
100 BRUTUS WATCH ACADEMY 47　ボーム＆メルシエ
102 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
103 BRUTUSPECTIVE 「見里朝希」ほか
112 BRUT@STYLE 552　KATSUURA
116 グルマン温故知新 669　NANCY／立食 型破離
118 みやげもん 443　大入守／次号予告


ブルータス No. 1038

釣りの入口。Fishing with・・・

880円 — 2025.09.01
ブルータス No. 1038 —『釣りの入口。Fishing with・・・』
