Brutus No. 1036 試し読みと目次
No.1036 CONTENTS
features
007
文芸ブルータス目次
特集
文芸ブルータス
019
国内編
020
Pow(d)er —— 市川沙央
024
一景 —— 井戸川射子
028
昨日だった気がする —— 上田岳弘
038
三十一日 —— 宇佐見りん
042
小説を探しにいく —— 小川 哲
044
Yの一生 The Life of Y —— 小林エリカ
050
似たやつ二人 —— 筒井康隆
052
白星の恋い食み —— 日比野コレコ
056
夏帆 —— 村上春樹
064
BRUTUS歌会2025夏
069
新作が出たら読みたい日本の作家16人
073
人生で一冊は読んでおきたい非アメリカの海外作家16人
077
海外編
078
ラブレター —— ジョージ・ソーンダーズ 訳・岸本佐知子
082
白い花 —— ハン・ガン 訳・斎藤真理子
090
割れたグラス —— アラン・マバンク 訳・桑田光平
096
メモリアル —— ブライアン・ワシントン 訳・小磯洋光
102
水脈を聴く男 —— ザフラーン・アルカースィミー 訳・山本薫、マイサラ・アフィーフィー
108
ボルダー —— エバ・バルタサル 訳・宇野和美
112
ドクトル・ガーリン —— ウラジーミル・ソローキン 訳・松下隆志
128
ノーベル文学賞作家から見る世界文学。
130
世界文学の新潮流。
132
文芸対談 ポリー・バートン×辛島デイヴィッド
134
文芸誌の編集長にどうしても訊きたいいくつかのこと。
regulars
013
Et tu, Brute? 「ドレイク」ほか
136
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
140
Brutus Best Bets 新製品情報
142
BRUTUS WATCH ACADEMY 45 ノルケイン
144
Brutus Best Beauty 酷暑を乗り切る！ クールコスメ
145
BRUTUSPECTIVE 「野村万作」ほか
154
BRUT@STYLE 550 新潮社クラブ
158
グルマン温故知新 667 Night Market／BIANCHI
160
みやげもん 441 庚申絵馬／次号予告
|007
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文芸ブルータス目次
特集
|019
|国内編
|020
|Pow(d)er —— 市川沙央
|024
|一景 —— 井戸川射子
|028
|昨日だった気がする —— 上田岳弘
|038
|三十一日 —— 宇佐見りん
|042
|小説を探しにいく —— 小川 哲
|044
|Yの一生 The Life of Y —— 小林エリカ
|050
|似たやつ二人 —— 筒井康隆
|052
|白星の恋い食み —— 日比野コレコ
|056
|夏帆 —— 村上春樹
|064
|BRUTUS歌会2025夏
|069
|新作が出たら読みたい日本の作家16人
|073
|人生で一冊は読んでおきたい非アメリカの海外作家16人
|077
|海外編
|078
|ラブレター —— ジョージ・ソーンダーズ 訳・岸本佐知子
|082
|白い花 —— ハン・ガン 訳・斎藤真理子
|090
|割れたグラス —— アラン・マバンク 訳・桑田光平
|096
|メモリアル —— ブライアン・ワシントン 訳・小磯洋光
|102
|水脈を聴く男 —— ザフラーン・アルカースィミー 訳・山本薫、マイサラ・アフィーフィー
|108
|ボルダー —— エバ・バルタサル 訳・宇野和美
|112
|ドクトル・ガーリン —— ウラジーミル・ソローキン 訳・松下隆志
|128
|ノーベル文学賞作家から見る世界文学。
|130
|世界文学の新潮流。
|132
|文芸対談 ポリー・バートン×辛島デイヴィッド
|134
|文芸誌の編集長にどうしても訊きたいいくつかのこと。
regulars
|013
|Et tu, Brute? 「ドレイク」ほか
|136
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|140
|Brutus Best Bets 新製品情報
|142
|BRUTUS WATCH ACADEMY 45 ノルケイン
|144
|Brutus Best Beauty 酷暑を乗り切る！ クールコスメ
|145
|BRUTUSPECTIVE 「野村万作」ほか
|154
|BRUT@STYLE 550 新潮社クラブ
|158
|グルマン温故知新 667 Night Market／BIANCHI
|160
|みやげもん 441 庚申絵馬／次号予告