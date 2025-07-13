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Brutus No. 1036 試し読みと目次

No.1036 CONTENTS

features
007 文芸ブルータス目次

特集
文芸ブルータス
019 国内編
020 Pow(d)er —— 市川沙央
024 一景 —— 井戸川射子
028 昨日だった気がする —— 上田岳弘
038 三十一日 —— 宇佐見りん
042 小説を探しにいく —— 小川 哲
044 Yの一生　The Life of Y —— 小林エリカ
050 似たやつ二人 —— 筒井康隆
052 白星の恋い食み —— 日比野コレコ
056 夏帆 —— 村上春樹
064 BRUTUS歌会2025夏
069 新作が出たら読みたい日本の作家16人
073 人生で一冊は読んでおきたい非アメリカの海外作家16人
077 海外編
078 ラブレター —— ジョージ・ソーンダーズ　訳・岸本佐知子
082 白い花 —— ハン・ガン　訳・斎藤真理子
090 割れたグラス —— アラン・マバンク　訳・桑田光平
096 メモリアル —— ブライアン・ワシントン　訳・小磯洋光
102 水脈を聴く男 —— ザフラーン・アルカースィミー　訳・山本薫、マイサラ・アフィーフィー
108 ボルダー —— エバ・バルタサル　訳・宇野和美
112 ドクトル・ガーリン —— ウラジーミル・ソローキン　訳・松下隆志
128 ノーベル文学賞作家から見る世界文学。
130 世界文学の新潮流。
132 文芸対談　ポリー・バートン×辛島デイヴィッド
134 文芸誌の編集長にどうしても訊きたいいくつかのこと。

regulars

013 Et tu, Brute? 「ドレイク」ほか
136 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
140 Brutus Best Bets　新製品情報
142 BRUTUS WATCH ACADEMY 45　ノルケイン
144 Brutus Best Beauty　酷暑を乗り切る！ クールコスメ
145 BRUTUSPECTIVE 「野村万作」ほか
154 BRUT@STYLE 550　新潮社クラブ
158 グルマン温故知新 667　Night Market／BIANCHI
160 みやげもん 441　庚申絵馬／次号予告


ブルータス No. 1036

文芸ブルータス 2025夏

980円 — 2025.08.01
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ブルータス No. 1036 —『文芸ブルータス 2025夏』
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