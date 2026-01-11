Brutus No. 1047 試し読みと目次

012 特集

椅子と、居場所。

My Chair, My Place.

014 この椅子と暮らす家。

フィリップ・テリアン／坂爪佑丞／永冨裕幸／熱田 聡／牧野吉宏

034 アトリエと、創造の座。

ハナレグミ／山田由梨／三宅瑠人／下田昌克／冷水希三子／小林エリカ／浜名一憲

042 ストーリーのある椅子。1 アームチェア 41 パイミオ

044 インテリアのプロが愛用する椅子。

小山泰之／河野俊介／佐野彰彦／STUDIO DOUGHNUTS／並木温男／福田和貴子

050 天才の椅子。1 グレン・グールド

051 Book in Book

100人の椅子。

東出昌大／武田砂鉄／京極風斗／加賀美 健／井伊百合子／たなかみさき／金城小百合／永井玲衣／ジェリー鵜飼／いしいしんじ ほか

063 天才の椅子。2 チャールズ・ダーウィン

064 椅子のいい図書館。

安来市立図書館／神奈川県立図書館 本館

068 ストーリーのある椅子。2 オーガニック チェア

070 これからの椅子。