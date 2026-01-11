Brutus No. 1047 試し読みと目次
No.1047 CONTENTS
features
012
特集
椅子と、居場所。
My Chair, My Place.
014
この椅子と暮らす家。
フィリップ・テリアン／坂爪佑丞／永冨裕幸／熱田 聡／牧野吉宏
034
アトリエと、創造の座。
ハナレグミ／山田由梨／三宅瑠人／下田昌克／冷水希三子／小林エリカ／浜名一憲
042
ストーリーのある椅子。1 アームチェア 41 パイミオ
044
インテリアのプロが愛用する椅子。
小山泰之／河野俊介／佐野彰彦／STUDIO DOUGHNUTS／並木温男／福田和貴子
050
天才の椅子。1 グレン・グールド
051
Book in Book
100人の椅子。
東出昌大／武田砂鉄／京極風斗／加賀美 健／井伊百合子／たなかみさき／金城小百合／永井玲衣／ジェリー鵜飼／いしいしんじ ほか
063
天才の椅子。2 チャールズ・ダーウィン
064
椅子のいい図書館。
安来市立図書館／神奈川県立図書館 本館
068
ストーリーのある椅子。2 オーガニック チェア
070
これからの椅子。
074
人生をともにする椅子。 椅子研究家・織田憲嗣
regulars
007
Et tu, Brute? 「ミーガン・ストールター＆ポール・W・ダウンズ」ほか
090
Brutus Best Bets 新製品情報
092
BRUTUS WATCH ACADEMY 55 エドックス
094
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
095
BRUTUSPECTIVE 「豊田道倫」ほか
104
BRUT@STYLE 560 Potter and Chair
108
グルマン温故知新 678 南方急行／出汁中華pinzhen’s
110
みやげもん 452 みまさかの神馬／次号予告
