Brutus No. 1047 試し読みと目次

No.1047 CONTENTS

features
012 特集
椅子と、居場所。
My Chair, My Place.
014 この椅子と暮らす家。
フィリップ・テリアン／坂爪佑丞／永冨裕幸／熱田 聡／牧野吉宏
034 アトリエと、創造の座。
ハナレグミ／山田由梨／三宅瑠人／下田昌克／冷水希三子／小林エリカ／浜名一憲
042 ストーリーのある椅子。1　アームチェア 41 パイミオ
044 インテリアのプロが愛用する椅子。
小山泰之／河野俊介／佐野彰彦／STUDIO DOUGHNUTS／並木温男／福田和貴子
050 天才の椅子。1　グレン・グールド
051 Book in Book
100人の椅子。
東出昌大／武田砂鉄／京極風斗／加賀美 健／井伊百合子／たなかみさき／金城小百合／永井玲衣／ジェリー鵜飼／いしいしんじ ほか
063 天才の椅子。2　チャールズ・ダーウィン
064 椅子のいい図書館。
安来市立図書館／神奈川県立図書館 本館
068 ストーリーのある椅子。2　オーガニック チェア
070 これからの椅子。
074 人生をともにする椅子。 椅子研究家・織田憲嗣

regulars

007 Et tu, Brute? 「ミーガン・ストールター＆ポール・W・ダウンズ」ほか
090 Brutus Best Bets　新製品情報
092 BRUTUS WATCH ACADEMY　55　エドックス
094 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
095 BRUTUSPECTIVE 「豊田道倫」ほか
104 BRUT@STYLE 560　Potter and Chair
108 グルマン温故知新 678　南方急行／出汁中華pinzhen’s
110 みやげもん 452　みまさかの神馬／次号予告


ブルータス No. 1047

椅子と、居場所。

890円 — 2026.02.02
ブルータス No. 1047 —『椅子と、居場所。』
