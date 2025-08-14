Next Issue No. 1039 2025年9月16日 発売

この秋冬は、時間の経過を表現した加工や、ベージュやブラウンといった落ち着いた色合いのアイテムが気になる。暑さも残り、季節の切り替えが難しいこの頃ですが、この一冊を読めば新しいシーズンのショッピングリストが完成するはずです。次号は、2025年秋冬のファッション特大号「GOOD STYLE for Mr. BRUTUS 秋から冬のワードローブ」。第２特集は「GOOD COSME BOOK／大人の清潔感をつくるコスメ」。