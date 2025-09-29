Brutus No. 1041 試し読みと目次
No.1041 CONTENTS
features
016
清志郎が、ラブソングを教えてくれた。
018
特集
ラブソング
020
日本のラブソング・ベスト100 100〜86位
024
愛を歌うときは 岡村靖幸 ／ 優河
028
Love Song Column ラヴァーズロック ／ 人生の先輩 ／ K-POP
032
日本のラブソング・ベスト100 85〜66位
036
愛を歌うときは ユウ×木村ミサ ／ 小西康陽
040
Love Song Column 世界のヒット曲 ／ ウェディングプランナー ／ 映画
044
日本のラブソング・ベスト100 65〜46位
048
愛を歌うときは 塩塚モエカ ／ 折坂悠太
052
Love Song Column タワレコ ／ ホスト ／ テレビドラマ
056
日本のラブソング・ベスト100 45〜26位
060
愛を歌うときは 崎山蒼志
062
Love Song Column 女性アイドル ／ 16タイプ ／ 2025年 ／ デュエット
074
日本のラブソング・ベスト100 25〜6位
078
愛を歌うときは 高橋久美子×岡本真帆 ／ YONCE ／ 松本隆
084
Love Song Column 俳優 ／ 中学生
086
日本のラブソング・ベスト100 5〜1位
088
愛を歌うときは 松任谷由実
090
100 BEST LOVE SONGS
regulars
009
Et tu, Brute? 「ジャスティン・ビーバー」ほか
123
Brutus Best Bets 新製品情報
126
BRUTUS WATCH ACADEMY 50 ローラン・フェリエ
127
Brutus Best Beauty 秋は新作の香りで癒やされる
129
BRUTUSPECTIVE 「岡部たかし」ほか
138
BRUT@STYLE 554 シンガーソングライター
142
グルマン温故知新 672 Mrs.Hong／OKDONGSIK Tokyo
144
みやげもん 446 戸部蛙／次号予告
