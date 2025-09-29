マガジンワールド

Brutus No. 1041 試し読みと目次

No.1041 CONTENTS

features
016 清志郎が、ラブソングを教えてくれた。
018 特集
ラブソング
020 日本のラブソング・ベスト100　100〜86位
024 愛を歌うときは　岡村靖幸優河
028 Love Song Column　ラヴァーズロック人生の先輩K-POP
032 日本のラブソング・ベスト100　85〜66位
036 愛を歌うときは　ユウ×木村ミサ小西康陽
040 Love Song Column　世界のヒット曲ウェディングプランナー映画
044 日本のラブソング・ベスト100　65〜46位
048 愛を歌うときは　塩塚モエカ折坂悠太
052 Love Song Column　タワレコホストテレビドラマ
056 日本のラブソング・ベスト100　45〜26位
060 愛を歌うときは　崎山蒼志
062 Love Song Column　女性アイドル16タイプ 2025年デュエット
074 日本のラブソング・ベスト100　25〜6位
078 愛を歌うときは　高橋久美子×岡本真帆YONCE松本隆
084 Love Song Column　俳優中学生
086 日本のラブソング・ベスト100　5〜1位
088 愛を歌うときは　松任谷由実
090 100 BEST LOVE SONGS

regulars

009 Et tu, Brute? 「ジャスティン・ビーバー」ほか
123 Brutus Best Bets　新製品情報
126 BRUTUS WATCH ACADEMY 50　ローラン・フェリエ
127 Brutus Best Beauty　秋は新作の香りで癒やされる
129 BRUTUSPECTIVE 「岡部たかし」ほか
138 BRUT@STYLE 554　シンガーソングライター
142 グルマン温故知新 672　Mrs.Hong／OKDONGSIK Tokyo
144 みやげもん 446　戸部蛙／次号予告


ブルータス No. 1041

ラブソング

890円 — 2025.10.15電子版あり
ブルータス No. 1041 —『ラブソング』
