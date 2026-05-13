Brutus No. 1055 試し読みと目次

何年待ってもフェラーリが欲しい理由。

「面白いプロジェクトがある、2月の頭は空いているか？」

2026年2月9日、「Ferrari Luce」の一部が公開された。 それは全く新しいフェラーリ。

「Ferrari Luce」をデザインした、ジョナサン・アイブ、マーク・ニューソン、フラヴィオ・マンツォーニの特別インタビュー。

フェラーリの伝統と本質とは？

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