Brutus No. 1055 試し読みと目次
No.1055 CONTENTS
features
016
特集
何年待ってもフェラーリが欲しい理由。
018
「面白いプロジェクトがある、2月の頭は空いているか？」 文／野村訓市
020
What Is LoveFrom?
022
2026年2月9日、「Ferrari Luce」の一部が公開された。
それは全く新しいフェラーリ。
028
「Ferrari Luce」をデザインした、ジョナサン・アイブ、マーク・ニューソン、フラヴィオ・マンツォーニの特別インタビュー。
031
フェラーリ会長、ジョン・エルカーンに聞く。
フェラーリの伝統と本質とは？
032
これが、「Ferrari Luce」。
034
ジョナサン・アイブによる最新解説。
036
実車を見ながら、マーク・ニューソンは
「フェラーリの誠実さをデザインに取り入れたかった」と言った。
038
マラネッロ本社で教わったフェラーリの哲学。
044
「Rosso Corsa」ではなくイエローを纏（まと）った初のヨット。
045
憧れのフェラーリを紐解く、11のキーワード。
エンツォ・フェラーリ／カーデザイン／基礎知識／歴史／クルマ愛好家／走り／エンジン音／未来への教育／顧客体験／カルチャー＆ライフスタイル／オーナーになる前に
070
独占インタビュー
ルクレールさん、あなたにとってフェラーリはどんな存在ですか？
074
クルマ好き2人のフェラーリ試乗会。
078
About My Ferrari
「Icona」で駆けた、北イタリア5日間の追憶。
082
フェラーリに恋焦がれて。
松田芳穂、跳ね馬に心躍らせる人生。
regulars
009
Et tu, Brute? 「グウィネス・パルトロウ」ほか
086
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
087
Brutus Best Bets 新製品情報
090
BRUTUS WATCH ACADEMY 63 ユンハンス
091
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
093
BRUTUSPECTIVE 「ジョー」ほか
102
BRUTUS CITY JOURNAL
104
BRUT@STYLE 567 Blu Sera
108
グルマン温故知新 686 mici／coicoi
110
みやげもん 460 白羽の矢／次号予告
|016
|
特集
何年待ってもフェラーリが欲しい理由。
|018
|「面白いプロジェクトがある、2月の頭は空いているか？」 文／野村訓市
|020
|What Is LoveFrom?
|022
|
2026年2月9日、「Ferrari Luce」の一部が公開された。
それは全く新しいフェラーリ。
|028
|「Ferrari Luce」をデザインした、ジョナサン・アイブ、マーク・ニューソン、フラヴィオ・マンツォーニの特別インタビュー。
|031
|
フェラーリ会長、ジョン・エルカーンに聞く。
フェラーリの伝統と本質とは？
|032
|これが、「Ferrari Luce」。
|034
|ジョナサン・アイブによる最新解説。
|036
|
実車を見ながら、マーク・ニューソンは
「フェラーリの誠実さをデザインに取り入れたかった」と言った。
|038
|マラネッロ本社で教わったフェラーリの哲学。
|044
|「Rosso Corsa」ではなくイエローを纏（まと）った初のヨット。
|045
|
憧れのフェラーリを紐解く、11のキーワード。
エンツォ・フェラーリ／カーデザイン／基礎知識／歴史／クルマ愛好家／走り／エンジン音／未来への教育／顧客体験／カルチャー＆ライフスタイル／オーナーになる前に
|070
|
独占インタビュー
ルクレールさん、あなたにとってフェラーリはどんな存在ですか？
|074
|クルマ好き2人のフェラーリ試乗会。
|078
|
About My Ferrari
「Icona」で駆けた、北イタリア5日間の追憶。
|082
|
フェラーリに恋焦がれて。
松田芳穂、跳ね馬に心躍らせる人生。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「グウィネス・パルトロウ」ほか
|086
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|087
|Brutus Best Bets 新製品情報
|090
|BRUTUS WATCH ACADEMY 63 ユンハンス
|091
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|093
|BRUTUSPECTIVE 「ジョー」ほか
|102
|BRUTUS CITY JOURNAL
|104
|BRUT@STYLE 567 Blu Sera
|108
|グルマン温故知新 686 mici／coicoi
|110
|みやげもん 460 白羽の矢／次号予告