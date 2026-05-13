マガジンワールド

Brutus No. 1055 試し読みと目次

No.1055 CONTENTS

features
016 特集
何年待ってもフェラーリが欲しい理由。
018 「面白いプロジェクトがある、2月の頭は空いているか？」　文／野村訓市
020 What Is LoveFrom?
022 2026年2月9日、「Ferrari Luce」の一部が公開された。
それは全く新しいフェラーリ。
028 「Ferrari Luce」をデザインした、ジョナサン・アイブ、マーク・ニューソン、フラヴィオ・マンツォーニの特別インタビュー。
031 フェラーリ会長、ジョン・エルカーンに聞く。
フェラーリの伝統と本質とは？
032 これが、「Ferrari Luce」。
034 ジョナサン・アイブによる最新解説。
036 実車を見ながら、マーク・ニューソンは
「フェラーリの誠実さをデザインに取り入れたかった」と言った。
038 マラネッロ本社で教わったフェラーリの哲学。
044 「Rosso Corsa」ではなくイエローを纏（まと）った初のヨット。
045 憧れのフェラーリを紐解く、11のキーワード。
エンツォ・フェラーリ／カーデザイン／基礎知識／歴史／クルマ愛好家／走り／エンジン音／未来への教育／顧客体験／カルチャー＆ライフスタイル／オーナーになる前に
070 独占インタビュー
ルクレールさん、あなたにとってフェラーリはどんな存在ですか？
074 クルマ好き2人のフェラーリ試乗会。
078 About My Ferrari
「Icona」で駆けた、北イタリア5日間の追憶。
082 フェラーリに恋焦がれて。
松田芳穂、跳ね馬に心躍らせる人生。

regulars

009 Et tu, Brute? 「グウィネス・パルトロウ」ほか
086 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
087 Brutus Best Bets　新製品情報
090 BRUTUS WATCH ACADEMY 63　ユンハンス
091 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
093 BRUTUSPECTIVE 「ジョー」ほか
102 BRUTUS CITY JOURNAL
104 BRUT@STYLE 567　Blu Sera
108 グルマン温故知新 686　mici／coicoi
110 みやげもん 460　白羽の矢／次号予告


ブルータス No. 1055

何年待ってもフェラーリが欲しい理由。

950円 — 2026.06.01電子版あり
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ブルータス No. 1055 —『何年待ってもフェラーリが欲しい理由。』
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