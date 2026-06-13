Next Issue No. 1058 2026年7月15日 発売

次号ブルータスは、３年ぶりにパワーアップして帰ってきた「珍奇鉱物」特集！ アリゾナ・ツーソンの世界屈指の蒐集家（しゅうしゅうか）たちのコレクションを拝見したり、美しく珍しい標本を国別にまとめたり、「偏愛」をテーマにさらなる鉱物沼へ誘います。さらにBook in Bookでは、人工的にカットし、磨き、鉱物をさらに美しい宝石へと仕上げる「ルース」カルチャーも大特集。思わず欲しくなってしまう魅惑の鉱物が目白押しの一冊です。