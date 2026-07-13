Brutus No. 1059 試し読みと目次
No.1059 CONTENTS
features
012
特集
通いたくなるミュージアム
014
恐竜 現在進行形の研究を、太古の地で体感しよう。
福井県立恐竜博物館×小坂菜緒（日向坂46）
020
もっと恐竜を知るためのミュージアムガイド。
022
都市と文化 歌舞伎の世界から近現代まで、江戸から東京の変遷を3次元で。
江戸東京博物館×尾上右近
026
もっと都市と文化を知るためのミュージアムガイド。
028
文学 作家が選び、残したものから人生と作品の背景に触れる。
世田谷文学館×綿矢りさ
032
もっと文学を知るためのミュージアムガイド。
034
藤森照信さん、野外建築博物館は、失われゆくモダニズム建築を救いますか？
038
これからのミュージアム座談会。
048
68 MUSEUMS INDEX
049
Book In Book
25人のミュージアム好きに聞いた、
推しミュージアムの推しコレクション。
066
大人こそミュージアムでワークショップを。
見取り図・リリーさんがリトグラフに挑戦！
070
パルコとラフォーレ、僕たち私たちの、カルチャーミュージアム。
074
ポンピドゥー、オーディオ、伝統工芸まで、最旬！
ソウル・ミュージアムトリップへ。
regulars
007
Et tu, Brute? 「カイリー・ジェンナー」ほか
087
Brutus Best Bets 新製品情報
090
BRUTUS WATCH ACADEMY 66 チャペック
091
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
092
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
093
BRUTUSPECTIVE 「エイドリアン・トミネ」ほか
102
BRUTUS CITY JOURNAL
104
BRUT@STYLE 571 MY FAVORITE SOTTSASS
108
グルマン温故知新 690 pizzeria la nuvola／il Noce
110
みやげもん 464 石人形／次号予告
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|
特集
通いたくなるミュージアム
|014
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恐竜 現在進行形の研究を、太古の地で体感しよう。
福井県立恐竜博物館×小坂菜緒（日向坂46）
|020
|もっと恐竜を知るためのミュージアムガイド。
|022
|
都市と文化 歌舞伎の世界から近現代まで、江戸から東京の変遷を3次元で。
江戸東京博物館×尾上右近
|026
|もっと都市と文化を知るためのミュージアムガイド。
|028
|
文学 作家が選び、残したものから人生と作品の背景に触れる。
世田谷文学館×綿矢りさ
|032
|もっと文学を知るためのミュージアムガイド。
|034
|藤森照信さん、野外建築博物館は、失われゆくモダニズム建築を救いますか？
|038
|これからのミュージアム座談会。
|048
|68 MUSEUMS INDEX
|049
|
Book In Book
25人のミュージアム好きに聞いた、
推しミュージアムの推しコレクション。
|066
|
大人こそミュージアムでワークショップを。
見取り図・リリーさんがリトグラフに挑戦！
|070
|パルコとラフォーレ、僕たち私たちの、カルチャーミュージアム。
|074
|
ポンピドゥー、オーディオ、伝統工芸まで、最旬！
ソウル・ミュージアムトリップへ。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「カイリー・ジェンナー」ほか
|087
|Brutus Best Bets 新製品情報
|090
|BRUTUS WATCH ACADEMY 66 チャペック
|091
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|092
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|093
|BRUTUSPECTIVE 「エイドリアン・トミネ」ほか
|102
|BRUTUS CITY JOURNAL
|104
|BRUT@STYLE 571 MY FAVORITE SOTTSASS
|108
|グルマン温故知新 690 pizzeria la nuvola／il Noce
|110
|みやげもん 464 石人形／次号予告