マガジンワールド

Brutus No. 1059 試し読みと目次

No.1059 CONTENTS

features
012 特集
通いたくなるミュージアム
014 恐竜　現在進行形の研究を、太古の地で体感しよう。
福井県立恐竜博物館×小坂菜緒（日向坂46）
020 もっと恐竜を知るためのミュージアムガイド。
022 都市と文化　歌舞伎の世界から近現代まで、江戸から東京の変遷を3次元で。
江戸東京博物館×尾上右近
026 もっと都市と文化を知るためのミュージアムガイド。
028 文学　作家が選び、残したものから人生と作品の背景に触れる。
世田谷文学館×綿矢りさ
032 もっと文学を知るためのミュージアムガイド。
034 藤森照信さん、野外建築博物館は、失われゆくモダニズム建築を救いますか？
038 これからのミュージアム座談会。
048 68 MUSEUMS INDEX
049 Book In Book
25人のミュージアム好きに聞いた、
推しミュージアムの推しコレクション。
066 大人こそミュージアムでワークショップを。
見取り図・リリーさんがリトグラフに挑戦！
070 パルコとラフォーレ、僕たち私たちの、カルチャーミュージアム。
074 ポンピドゥー、オーディオ、伝統工芸まで、最旬！
ソウル・ミュージアムトリップへ。

regulars

007 Et tu, Brute? 「カイリー・ジェンナー」ほか
087 Brutus Best Bets　新製品情報
090 BRUTUS WATCH ACADEMY 66　チャペック
091 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
092 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
093 BRUTUSPECTIVE 「エイドリアン・トミネ」ほか
102 BRUTUS CITY JOURNAL
104 BRUT@STYLE 571　MY FAVORITE SOTTSASS
108 グルマン温故知新 690　pizzeria la nuvola／il Noce
110 みやげもん 464　石人形／次号予告


ブルータス No. 1059

通いたくなるミュージアム

930円 — 2026.08.03
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ブルータス No. 1059 —『通いたくなるミュージアム』
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