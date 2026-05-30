Next Issue No. 1057 2026年7月1日 発売

「杉本博司を知っていますか？」。2005年に発売されたBRUTUSの特集号。写真を原点に活動する現代美術作家、杉本博司さんが表現する世界に迫りました。あれから20年。建築、造園、彫刻、舞台芸術、書、作陶、料理……様々な方向に表現を広げる杉本さんが、写真作品のみで構成される展覧会『絶滅写真』を開催。果たして「絶滅」の真意とは。次号は20年ぶりの「杉本博司」特集。杉本さんのこれまでとこれからを総力取材します。