Brutus No. 1056 試し読みと目次
No.1056 CONTENTS
features
012
特集
HOME MEANS LIFE
居住空間学2026
014
カリフォルニアを思い出す景色のそばに暮らす。
ダグラス・ウェバー 〈Weber Workshops〉代表
018
家族の歴史を知る大きな庭と、今、美しく暮らすための小さな家。
吉田昌太郎 〈antiques tamiser〉オーナー
024
継承したのは自然とともに生きること。
相澤真諭子、大長将之 〈KIGENZEN〉共同主宰
028
壁も天井もカウンターも和紙で設え、柔らかな質感とともにある創作の場。
ハタノワタル 紙漉き師
032
名もなきものに価値を見出す暮らしの場のリミックス。
小長井真樹、小長井雅美 〈Pyram Organics〉オーナー
038
愛用する住まい、どこが変わりましたか？
042
宇佐美さん家（ち）。スタイリングの力。
050
部屋づくりの新しい選択肢を学ぶ。
054
建築家の自邸で聞く。
062
建築家を驚かせた住人力。
066
憧れの家。詩人・谷川俊太郎が暮らした家を芥川賞作家・鳥山まことが訪ねる。
074
綴る、わがままな部屋。
078
住み継ぐ。〈まるひ邸〉 吉阪隆正＋U研究室が生んだ多摩川河岸段丘の家。
086
When Home Is Where the Art Is 描（か）く人の描（えが）く家。
103
Book in Book
What is NEW LUXURY RESIDENCE?
豊かな暮らしは、私らしい暮らし。
powered by 東京建物｜Brillia
regulars
007
Et tu, Brute? 「ポスト・マローン」ほか
131
Brutus Best Bets 新製品情報
137
Brutus Best Beauty 梅雨を乗り切るヘアケア
138
BRUTUS WATCH ACADEMY 64 ジン
148
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
149
BRUTUSPECTIVE 「黒崎煌代」ほか
158
BRUTUS CITY JOURNAL
160
BRUT@STYLE 568 @HOME STYLE RETURNS
164
グルマン温故知新 687 Prés de L'AS／lotto
166
みやげもん 461 いなばの白兎／次号予告
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特集
HOME MEANS LIFE
居住空間学2026
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カリフォルニアを思い出す景色のそばに暮らす。
ダグラス・ウェバー 〈Weber Workshops〉代表
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家族の歴史を知る大きな庭と、今、美しく暮らすための小さな家。
吉田昌太郎 〈antiques tamiser〉オーナー
|024
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継承したのは自然とともに生きること。
相澤真諭子、大長将之 〈KIGENZEN〉共同主宰
|028
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壁も天井もカウンターも和紙で設え、柔らかな質感とともにある創作の場。
ハタノワタル 紙漉き師
|032
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名もなきものに価値を見出す暮らしの場のリミックス。
小長井真樹、小長井雅美 〈Pyram Organics〉オーナー
|038
|愛用する住まい、どこが変わりましたか？
|042
|宇佐美さん家（ち）。スタイリングの力。
|050
|部屋づくりの新しい選択肢を学ぶ。
|054
|建築家の自邸で聞く。
|062
|建築家を驚かせた住人力。
|066
|憧れの家。詩人・谷川俊太郎が暮らした家を芥川賞作家・鳥山まことが訪ねる。
|074
|綴る、わがままな部屋。
|078
|住み継ぐ。〈まるひ邸〉 吉阪隆正＋U研究室が生んだ多摩川河岸段丘の家。
|086
|When Home Is Where the Art Is 描（か）く人の描（えが）く家。
|103
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Book in Book
What is NEW LUXURY RESIDENCE?
豊かな暮らしは、私らしい暮らし。
powered by 東京建物｜Brillia
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ポスト・マローン」ほか
|131
|Brutus Best Bets 新製品情報
|137
|Brutus Best Beauty 梅雨を乗り切るヘアケア
|138
|BRUTUS WATCH ACADEMY 64 ジン
|148
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|149
|BRUTUSPECTIVE 「黒崎煌代」ほか
|158
|BRUTUS CITY JOURNAL
|160
|BRUT@STYLE 568 @HOME STYLE RETURNS
|164
|グルマン温故知新 687 Prés de L'AS／lotto
|166
|みやげもん 461 いなばの白兎／次号予告