マガジンワールド

Brutus No. 1056 試し読みと目次

No.1056 CONTENTS

features
012 特集
HOME MEANS LIFE
居住空間学2026
014 カリフォルニアを思い出す景色のそばに暮らす。
ダグラス・ウェバー 〈Weber Workshops〉代表
018 家族の歴史を知る大きな庭と、今、美しく暮らすための小さな家。
吉田昌太郎 〈antiques tamiser〉オーナー
024 継承したのは自然とともに生きること。
相澤真諭子、大長将之 〈KIGENZEN〉共同主宰
028 壁も天井もカウンターも和紙で設え、柔らかな質感とともにある創作の場。
ハタノワタル 紙漉き師
032 名もなきものに価値を見出す暮らしの場のリミックス。
小長井真樹、小長井雅美 〈Pyram Organics〉オーナー
038 愛用する住まい、どこが変わりましたか？
042 宇佐美さん家（ち）。スタイリングの力。
050 部屋づくりの新しい選択肢を学ぶ。
054 建築家の自邸で聞く。
062 建築家を驚かせた住人力。
066 憧れの家。詩人・谷川俊太郎が暮らした家を芥川賞作家・鳥山まことが訪ねる。
074 綴る、わがままな部屋。
078 住み継ぐ。〈まるひ邸〉 吉阪隆正＋U研究室が生んだ多摩川河岸段丘の家。
086 When Home Is Where the Art Is　描（か）く人の描（えが）く家。
103 Book in Book
What is NEW LUXURY RESIDENCE?
豊かな暮らしは、私らしい暮らし。
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regulars

007 Et tu, Brute? 「ポスト・マローン」ほか
131 Brutus Best Bets　新製品情報
137 Brutus Best Beauty　梅雨を乗り切るヘアケア
138 BRUTUS WATCH ACADEMY 64　ジン
148 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
149 BRUTUSPECTIVE 「黒崎煌代」ほか
158 BRUTUS CITY JOURNAL
160 BRUT@STYLE 568　@HOME STYLE RETURNS
164 グルマン温故知新 687　Prés de L'AS／lotto
166 みやげもん 461　いなばの白兎／次号予告


ブルータス No. 1056

居住空間学2026

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ブルータス No. 1056 —『居住空間学2026』
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