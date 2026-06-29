マガジンワールド

Brutus No. 1058 試し読みと目次

No.1058 CONTENTS

features
014 特集
珍奇鉱物
Bizarre Mineral Handbook 3
016 ファインミネラル図鑑。 アメリカ／スペイン／ナミビア／中国／ブラジル／カザフスタン
026 ファインミネラルお国柄セミナー。
030 LA発のファインミネラルエキシビション。
032 THE MINERAL TOUR IN TUCSON
『Mineralogical Record』が案内する、鉱物の聖地アリゾナ・ツーソンガイド。

Collector Guide グレーム・ファミリー／ピーター・メガウ／ウェンデル・ウィルソン／
クリストファー・J・ステファノ／トム・ムーア／レス・プレスミック／マーク・ヘイ／エヴァン・ジョーンズ
“ミネレコ”編集部員が選ぶ 「推しの特集」。
名物レポーター、トム・ムーアの 「What's New in Minerals: Tucson Show 2026」。
ツーソンのミュージアムとギャラリー。
ツーソン、旅の記録。
051 Book in Book
珍奇鉱物ルース編
Loose-Stone Special Handbook

魅惑のルース図鑑。
〈Somewhere In The Rainbow〉を知っているか？
宝石加工の伝統が息づく町、甲府へ。
宝石に、名前と物語を与えてきたジュエラー 〈ティファニー〉。
宝石研磨の聖地、イーダーオーバーシュタイン探訪記。
068 ファインミネラル図鑑。 スウェーデン／タイ／イングランド／メキシコ／日本／パキスタン／カナダ／タンザニア
076 国産水晶の魅惑。
080 原石とルースが買える店。
082 理想の飾り方って？
084 鉱物と漫画。

regulars

007 Et tu, Brute? 「アーロン・テイラー＝ジョンソン」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品情報
094 BRUTUS WATCH ACADEMY 65　スピークマリン
095 Brutus Best Beauty　肌に溶け込む夏の香り
096 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
097 BRUTUSPECTIVE 「サンダーキャット」ほか
106 BRUTUS CITY JOURNAL
108 BRUT@STYLE 570　BORN OF THE EARTH
112 グルマン温故知新 689　2-10／BLINDTIGER
114 みやげもん 463　やまとの張子鹿／次号予告


ブルータス No. 1058

珍奇鉱物 十人十色な、石への愛のかたち。 BIZARRE MINERAL HANDBOOK 3

950円 — 2026.07.15
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 1058 —『珍奇鉱物 十人十色な、石への愛のかたち。 BIZARRE MINERAL HANDBOOK 3』
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