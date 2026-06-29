Brutus No. 1058 試し読みと目次
No.1058 CONTENTS
features
014
特集
珍奇鉱物
Bizarre Mineral Handbook 3
016
ファインミネラル図鑑。 アメリカ／スペイン／ナミビア／中国／ブラジル／カザフスタン
026
ファインミネラルお国柄セミナー。
030
LA発のファインミネラルエキシビション。
032
THE MINERAL TOUR IN TUCSON
『Mineralogical Record』が案内する、鉱物の聖地アリゾナ・ツーソンガイド。
Collector Guide グレーム・ファミリー／ピーター・メガウ／ウェンデル・ウィルソン／
クリストファー・J・ステファノ／トム・ムーア／レス・プレスミック／マーク・ヘイ／エヴァン・ジョーンズ
“ミネレコ”編集部員が選ぶ 「推しの特集」。
名物レポーター、トム・ムーアの 「What's New in Minerals: Tucson Show 2026」。
ツーソンのミュージアムとギャラリー。
ツーソン、旅の記録。
051
Book in Book
珍奇鉱物 — ルース編 —
Loose-Stone Special Handbook
魅惑のルース図鑑。
〈Somewhere In The Rainbow〉を知っているか？
宝石加工の伝統が息づく町、甲府へ。
宝石に、名前と物語を与えてきたジュエラー 〈ティファニー〉。
宝石研磨の聖地、イーダーオーバーシュタイン探訪記。
068
ファインミネラル図鑑。 スウェーデン／タイ／イングランド／メキシコ／日本／パキスタン／カナダ／タンザニア
076
国産水晶の魅惑。
080
原石とルースが買える店。
082
理想の飾り方って？
084
鉱物と漫画。
regulars
007
Et tu, Brute? 「アーロン・テイラー＝ジョンソン」ほか
091
Brutus Best Bets 新製品情報
094
BRUTUS WATCH ACADEMY 65 スピークマリン
095
Brutus Best Beauty 肌に溶け込む夏の香り
096
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
097
BRUTUSPECTIVE 「サンダーキャット」ほか
106
BRUTUS CITY JOURNAL
108
BRUT@STYLE 570 BORN OF THE EARTH
112
グルマン温故知新 689 2-10／BLINDTIGER
114
みやげもん 463 やまとの張子鹿／次号予告
|014
|
特集
珍奇鉱物
Bizarre Mineral Handbook 3
|016
|ファインミネラル図鑑。 アメリカ／スペイン／ナミビア／中国／ブラジル／カザフスタン
|026
|ファインミネラルお国柄セミナー。
|030
|LA発のファインミネラルエキシビション。
|032
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THE MINERAL TOUR IN TUCSON
『Mineralogical Record』が案内する、鉱物の聖地アリゾナ・ツーソンガイド。
Collector Guide グレーム・ファミリー／ピーター・メガウ／ウェンデル・ウィルソン／
|051
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Book in Book
珍奇鉱物 — ルース編 —
Loose-Stone Special Handbook
魅惑のルース図鑑。
|068
|ファインミネラル図鑑。 スウェーデン／タイ／イングランド／メキシコ／日本／パキスタン／カナダ／タンザニア
|076
|国産水晶の魅惑。
|080
|原石とルースが買える店。
|082
|理想の飾り方って？
|084
|鉱物と漫画。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「アーロン・テイラー＝ジョンソン」ほか
|091
|Brutus Best Bets 新製品情報
|094
|BRUTUS WATCH ACADEMY 65 スピークマリン
|095
|Brutus Best Beauty 肌に溶け込む夏の香り
|096
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|097
|BRUTUSPECTIVE 「サンダーキャット」ほか
|106
|BRUTUS CITY JOURNAL
|108
|BRUT@STYLE 570 BORN OF THE EARTH
|112
|グルマン温故知新 689 2-10／BLINDTIGER
|114
|みやげもん 463 やまとの張子鹿／次号予告