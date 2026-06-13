Brutus No. 1057 試し読みと目次
No.1057 CONTENTS
features
012
「人間の一生がたった1秒だったら」
018
特集
結局、杉本博司って何者だ？
付録
〈海景〉シリーズより
《相模湾、江之浦》2025
020
作品から知る。
杉本写真が捉えた時間。
030
江之浦測候所から知る。
ライフワークの地で出会う杉本ワールドの広がり。
044
著作から知る。
杉本自装本。
046
年表から知る。
杉本博司の（ほぼ）全仕事 1975-2026
050
あの人から知る。
都築響一／庄司紗矢香／鈴木 心
062
ファンから知る。
〈海景〉のある部屋。六景。
068
展覧会から知る。
ただの回顧展ではない。『絶滅写真』展、完全解説。
074
本人から知る。
杉本さん、この20年間をどう振り返りますか？
078
第2特集
WATCHES AND WONDERS 2026
新しい時間の旅へ。
082
2026 SUMMER WATCH REVIEWS
この一本と、時間を旅しよう。
regulars
007
Et tu, Brute? 「ネイダー姉妹」ほか
104
Brutus Best Bets 新製品情報
109
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
110
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
111
BRUTUSPECTIVE 「林家つる子」ほか
120
BRUTUS CITY JOURNAL
122
BRUT@STYLE 569 和洋折衷
126
グルマン温故知新 688 vivido La Mia Cucina Piemontese／STANCO.
128
みやげもん 462 復刻 古代ぽっぽ／次号予告
|012
|「人間の一生がたった1秒だったら」
|018
|
特集
結局、杉本博司って何者だ？
付録
|020
|
作品から知る。
杉本写真が捉えた時間。
|030
|
江之浦測候所から知る。
ライフワークの地で出会う杉本ワールドの広がり。
|044
|
著作から知る。
杉本自装本。
|046
|
年表から知る。
杉本博司の（ほぼ）全仕事 1975-2026
|050
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あの人から知る。
都築響一／庄司紗矢香／鈴木 心
|062
|
ファンから知る。
〈海景〉のある部屋。六景。
|068
|
展覧会から知る。
ただの回顧展ではない。『絶滅写真』展、完全解説。
|074
|
本人から知る。
杉本さん、この20年間をどう振り返りますか？
|078
|
第2特集
WATCHES AND WONDERS 2026
新しい時間の旅へ。
|082
|
2026 SUMMER WATCH REVIEWS
この一本と、時間を旅しよう。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ネイダー姉妹」ほか
|104
|Brutus Best Bets 新製品情報
|109
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|110
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|111
|BRUTUSPECTIVE 「林家つる子」ほか
|120
|BRUTUS CITY JOURNAL
|122
|BRUT@STYLE 569 和洋折衷
|126
|グルマン温故知新 688 vivido La Mia Cucina Piemontese／STANCO.
|128
|みやげもん 462 復刻 古代ぽっぽ／次号予告