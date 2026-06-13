Brutus No. 1057 試し読みと目次

012 「人間の一生がたった1秒だったら」

018 特集

結局、杉本博司って何者だ？ 付録

〈海景〉シリーズより

《相模湾、江之浦》2025

020 作品から知る。

杉本写真が捉えた時間。

030 江之浦測候所から知る。

ライフワークの地で出会う杉本ワールドの広がり。

044 著作から知る。

杉本自装本。

046 年表から知る。

杉本博司の（ほぼ）全仕事 1975-2026

050 あの人から知る。

都築響一 ／ 庄司紗矢香 ／ 鈴木 心

062 ファンから知る。

〈海景〉のある部屋。六景。

068 展覧会から知る。

ただの回顧展ではない。『絶滅写真』展、完全解説。

074 本人から知る。

杉本さん、この20年間をどう振り返りますか？

078 第2特集

WATCHES AND WONDERS 2026

新しい時間の旅へ。