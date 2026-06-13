マガジンワールド

Brutus No. 1057 試し読みと目次

No.1057 CONTENTS

features
012 「人間の一生がたった1秒だったら」
018 特集
結局、杉本博司って何者だ？

付録
〈海景〉シリーズより
《相模湾、江之浦》2025
020 作品から知る。
杉本写真が捉えた時間。
030 江之浦測候所から知る。
ライフワークの地で出会う杉本ワールドの広がり。
044 著作から知る。
杉本自装本。
046 年表から知る。
杉本博司の（ほぼ）全仕事 1975-2026
050 あの人から知る。
都築響一庄司紗矢香鈴木 心
062 ファンから知る。
〈海景〉のある部屋。六景。
068 展覧会から知る。
ただの回顧展ではない。『絶滅写真』展、完全解説。
074 本人から知る。
杉本さん、この20年間をどう振り返りますか？
078 第2特集
WATCHES AND WONDERS 2026
新しい時間の旅へ。
082 2026 SUMMER WATCH REVIEWS
この一本と、時間を旅しよう。

regulars

007 Et tu, Brute? 「ネイダー姉妹」ほか
104 Brutus Best Bets　新製品情報
109 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
110 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
111 BRUTUSPECTIVE 「林家つる子」ほか
120 BRUTUS CITY JOURNAL
122 BRUT@STYLE 569　和洋折衷
126 グルマン温故知新 688　vivido La Mia Cucina Piemontese／STANCO.
128 みやげもん 462　復刻 古代ぽっぽ／次号予告


ブルータス No. 1057

結局、杉本博司って何者だ?

1,200円 — 2026.07.01
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ブルータス No. 1057 —『結局、杉本博司って何者だ?』
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