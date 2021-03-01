特選猫グッズ ／ for Me Special Contents BRUTUS No.936
Special Contents 特選猫グッズ ／ for Me
触り心地や使い勝手の良いものは、猫はもちろん、飼い主だって嬉しい。家での生活用品から、猫と離れ離れの外出時もその存在を感じられる、猫モチーフのグッズまで特製品をずらりとご紹介。
踵（かかと）に猫がひっそり。分厚い一枚革仕立てのサンダル。
耐久性が高いラティーゴレザーを贅沢に使った一足。肌に優しく吸い付く感覚はほかでは味わえない。NYでハンドメイド。《ユッタ・ニューマン アリス》63,800円（JUTTA NEUMANN／andPheb☎03･5929･9757）
猫飼いの悩み、抜け毛対策に。衣類用洗剤とランドリースポンジ。
猫の抜け毛問題は毎日の洗濯で解決を。衣類用洗剤で浮かせて、スポンジで絡め取る。右／《フリーランドリー ディタージェント》3,300円、左／《フリーランドリー プロ２個》4,180円（リオニマル／ドリーム☎0120･559･553）
モチーフは野良猫（！）。染色にこだわった手ぬぐい。
テキスタイルデザイナーのはしもとなおこさんがデザイン。明治時代から100年以上続く“注染”で染められている。《TENUGUI》1,760円（Naoko Hashimoto／キャリコ calico-store.com）
路地裏に暮らす野良猫たちが描かれた愉快なお饅頭。
とら猫、黒猫、三毛猫、ロシアンブルーに白猫。和菓子処の路地裏で暮らす野良猫を見て思いついたというお饅頭は、見た目も味も、すべて違う。《招福猫子まんじゅう》５個入り1,380円（稲豊園☎0577･32･1008）