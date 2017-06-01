マガジンワールド

Brutus No. 857　試し読みと目次

BRUTUS史上初、占い＆スピリチュアルの世界をフィーチャー。人気占い師達が語る占いとの付き合い方、人生周期を知って運命の波に乗るライフフローチャートと「月星座で占う男の結婚」の占い実践編など。占いへのハードルが高いと感じる人にも入りやすい情報も満載。読めば運命の扉が開いちゃう!? そんな一冊です。

No.857 CONTENTS

features
022 特集
決定版・開運
占いとスピリチュアルを上手に使って ミラクルたっぷりの人生に！
024 片岡鶴太郎×しいたけ トークセッション　2つの魂の幸せとは?
占い
030 超人気占い師の開運放談。
イヴルルド遙華×玉置真理、ゲッターズ飯田、鏡リュウジ×小林エリカ
036 日本の占いの歴史。
038 おみくじと高島暦。
040 町の占い。
042 はづき虹映のライフフローチャート。
052 人は結婚で開運できる？
053 Book in Book
Keiko流　月星座で占う男の結婚。
スピリチュアル
070 日本のスピリチュアルマップ。
072 山川夫妻の翻訳本ヒストリー。
074 世界中でヘビロテされる開運ツール。
076 ブロガー出身の人気作家に聞く。
080 神様との対話。桜井識子と辛酸なめ子の神社巡り。
082 マイ神棚でも開運できますか?
086 水野南北の少食開運法。
088 宇宙と縄文。
090 幸せは今ここにある。非二元論。
094 BRUTUS SUITS STYLE 2017-18 A/W
GONNA BE FINE

regulars

011 Et tu Brute?　「ジェニファー・アニストン」ほか
111 Brutus Best Bets　新製品、ニューオープン情報
124 人間関係 576　写真／篠山紀信『ツボをくすぐられて』千鳥、SUMIRE
126 クルマのある風景 155　「フォルクスワーゲン ゴルフ」（撮影／笠井爾示）
127 BRUTUSCOPE　「ザ・クロマニヨンズ」ほか
136 BRUT@STYLE 387　Lucky Charms
140 グルマン温故知新 488　Crony／Restaurant Saveurs Complices
142 みやげもん 261　イエス誕生／次号予告
067 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 857

決定版 開運

680円 — 2017.10.16
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 857 —『決定版 開運』
紙版
定期購読／バックナンバー

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