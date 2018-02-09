Brutus No. 864 試し読みと目次
昨年２月、昭和のスター雑誌「平凡」をアップデートして蘇らせた「平凡ブルータス」。第２弾となる今号でも、若手ジャニーズが全員集合！「学校」をテーマに、スクールライフ・グラビアをお届けします。付録はブック・イン・ブック「平凡と80年代歌謡」。第２特集「ジュニアとスーツ」もカムバック！
No.864 CONTENTS
features
|024
|特集
今年のテーマは「学校」だョ！
平凡ブルータス
|026
|Hey! Say! JUMPの学園天国2018春。
|038
|Sexy Zoneのクラブ活動日記。
|046
|A.B.C-Zの東京放浪記70’s
|054
|ジャニーズWESTの地元駅前スランバー。
|062
|
平凡ブルータス OGINOMEchan SPECIAL 1
|079
|
Book in Book
平凡メモリアル
平凡と80年代歌謡曲。
|032
|平凡ブルータス OGINOMEchan SPECIAL 2
|080
|
ジャニーズJr.のただいま放課後。
Mr.KING／Prince／HiHi Jet／東京B少年
|094
|おんなのこアイドル、最新衣装研究。
|098
|Kis-My-Ft2の文房具と僕。
|108
|
BRUTUS SUITS STYLE 2018 S/S
ジュニアとスーツ2。
regulars
|015
|Et tu, Brute? 「アンジェリーナ・ジョリー」ほか
|125
|Brutus Best Bets 新製品、ニューオープン情報
|134
|人間関係 583 写真／篠山紀信『崩れぬバランス』小宮山雄飛、田中みな実
|136
|クルマのある風景 162 「ホンダ シビック」（撮影／徳永 彩）
|137
|BRUTUSCOPE 「草間彌生」ほか
|146
|BRUT@STYLE 394 Taste in Denim’s
|152
|グルマン温故知新 495 Kabi／The Blind Donkey
|154
|みやげもん 269 鉢巻だるま／次号予告