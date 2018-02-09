マガジンワールド

Brutus No. 864　試し読みと目次

昨年２月、昭和のスター雑誌「平凡」をアップデートして蘇らせた「平凡ブルータス」。第２弾となる今号でも、若手ジャニーズが全員集合！「学校」をテーマに、スクールライフ・グラビアをお届けします。付録はブック・イン・ブック「平凡と80年代歌謡」。第２特集「ジュニアとスーツ」もカムバック！

No.864 CONTENTS

features
024 特集
今年のテーマは「学校」だョ！
平凡ブルータス
026 Hey! Say! JUMPの学園天国2018春。
038 Sexy Zoneのクラブ活動日記。
046 A.B.C-Zの東京放浪記70’s
054 ジャニーズWESTの地元駅前スランバー。　
062 平凡ブルータス　OGINOMEchan SPECIAL 1
079 Book in Book
平凡メモリアル
平凡と80年代歌謡曲。
032 平凡ブルータス　OGINOMEchan SPECIAL 2

080 ジャニーズJr.のただいま放課後。
Mr.KING／Prince／HiHi Jet／東京B少年
094 おんなのこアイドル、最新衣装研究。
098 Kis-My-Ft2の文房具と僕。
108 BRUTUS SUITS STYLE 2018 S/S
ジュニアとスーツ2。

regulars

015 Et tu, Brute?　「アンジェリーナ・ジョリー」ほか
125 Brutus Best Bets　新製品、ニューオープン情報
134 人間関係 583　写真／篠山紀信『崩れぬバランス』小宮山雄飛、田中みな実
136 クルマのある風景 162　「ホンダ シビック」（撮影／徳永 彩）
137 BRUTUSCOPE 「草間彌生」ほか
146 BRUT@STYLE 394　Taste in Denim’s
152 グルマン温故知新 495　Kabi／The Blind Donkey
154 みやげもん 269　鉢巻だるま／次号予告


ブルータス No. 864

平凡ブルータス

680円 — 2018.02.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 864 —『平凡ブルータス』
紙版
定期購読／バックナンバー

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