Brutus No. 872 試し読みと目次
2年ぶりに帰ってきた「珍奇植物」特集。多種多様、珍妙珍奇な植物たちは、今もなお、多くの人々を魅了し続けています。今回は、その生長の美しさから園芸の手本とされる、珍奇植物たちの故郷、“自生地”に焦点を当てました。育てる上で、愛でる上で、知らずにはいられない憧れの地を、少し覗いてみませんか？
No.872 CONTENTS
features
|018
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特集
新・珍奇植物
遙かなる自生地へ。
|020
|コレ、欲しい。
|034
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珍奇植物自生地紀行。
Into The Wilderness
|050
|〈NEIGHBORHOOD〉の珍奇コレクション。
|051
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Book in Book
BIZARRE PLANTS SHOP GUIDE
|076
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珍奇植物の聖地、ブラジルへ。
Para Chapada Diamantina no Brasil,
o Paraíso de Plantas Bizarras
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「カニエ・ウェスト」ほか
|091
|Brutus Best Bets 新製品、ニューオープン情報
|102
|人間関係 591 写真／篠山紀信『コーヒーブレイク』岸本加世子、井上真央
|104
|クルマのある風景 170 「ダイハツ ウェイク」（撮影／笠井爾示）
|105
|BRUTUSCOPE 「山中千尋」ほか
|116
|BRUT@STYLE 401 Mad Gardener
|120
|グルマン温故知新 503 モーラム酒店／ Bangera’s Kitchen
|122
|みやげもん 277 花籠／次号予告
|100
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集