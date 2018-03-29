マガジンワールド

Brutus No. 872　試し読みと目次

2年ぶりに帰ってきた「珍奇植物」特集。多種多様、珍妙珍奇な植物たちは、今もなお、多くの人々を魅了し続けています。今回は、その生長の美しさから園芸の手本とされる、珍奇植物たちの故郷、“自生地”に焦点を当てました。育てる上で、愛でる上で、知らずにはいられない憧れの地を、少し覗いてみませんか？

No.872 CONTENTS

features
018 特集
新・珍奇植物
遙かなる自生地へ。
020 コレ、欲しい。
034 珍奇植物自生地紀行。
Into The Wilderness
050 〈NEIGHBORHOOD〉の珍奇コレクション。
051 Book in Book
BIZARRE PLANTS SHOP GUIDE
076 珍奇植物の聖地、ブラジルへ。
Para Chapada Diamantina no Brasil,
o Paraíso de Plantas Bizarras

regulars

007 Et tu, Brute?　「カニエ・ウェスト」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品、ニューオープン情報
102 人間関係 591　写真／篠山紀信『コーヒーブレイク』岸本加世子、井上真央
104 クルマのある風景 170　「ダイハツ ウェイク」（撮影／笠井爾示）
105 BRUTUSCOPE　「山中千尋」ほか
116 BRUT@STYLE 401　Mad Gardener
120 グルマン温故知新 503　モーラム酒店／ Bangera’s Kitchen
122 みやげもん 277　花籠／次号予告
100 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 872

新・珍奇植物

680円 — 2018.06.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 872 —『新・珍奇植物』
紙版
定期購読／バックナンバー

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