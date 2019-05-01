Brutus No. 892 試し読みと目次
今年で12年目を迎える「居住空間学」。時代の変わり目のいま、改めて自分の家と暮らしについてじっくり考えてみませんか。日本、LA、ロンドンに住む23組の住まい手たちに、家づくりのルールを尋ねました。さらには、時代を超えて人々の憧れを集める建築家の自邸、写真家・平野太呂さんが大手ハウスメーカーと作った家、「まさかこんな住み方を！」と建築家を驚かせるツワモノの住まい手……。建てる側、住む側、さまざまな目線からのヒントが詰まっています。
No.892 CONTENTS
features
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特集
居住空間学2019
|018
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内田 斉／内田文郁 JANTIQUESオーナー／FUMIKA_UCHIDAデザイナー
●東京都目黒区
|022
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加賀江広宣 住宅メーカー勤務
●鹿児島県鹿児島市
|026
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泉 哲雄／泉 美貴子 ACTUS勤務／PATINAオーナー
●福岡県福岡市
|030
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原田真作／原田真紀 アーティスト
●滋賀県大津市
|034
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松井慎一 フライフィッシャーマン
●神奈川県相模原市
|038
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齊藤太一 造園家
●東京都世田谷区
|042
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建築家の自邸に学ぶ。
吉田研介 チキンハウス
野沢正光 相模原の住宅
建築家の自邸の名作。
|056
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建築家が認めた、ツワモノ住まい手列伝！
八木の家 by SUPPOSE DESIGN OFFICE
Log H by MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO
守谷の住宅 by 納谷建築設計事務所
|068
|写真家・平野太呂 ハウスメーカーとつくる家。
|074
|What would Schindler do? LAの名作住宅リノベーション。
|080
|Walter Segal Method ロンドンのセルフビルド・メソッド。
|086
|Back to the land ジョシュア・ツリー、大自然の中の家。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ニコラス・ケイジ＆エリカ・コイケ」ほか
|095
|Brutus Best Bets 新製品情報
|106
|人間関係 611 写真／篠山紀信『エース』棚橋弘至、寺田 心
|108
|クルマのある風景 190 「スズキ ジムニーシエラ」（撮影／平野太呂）
|109
|BRUTUSCOPE 「ガス・ヴァン・サント」ほか
|120
|BRUT@STYLE 419 作業服飾学
|124
|グルマン温故知新 523 餃子歩兵 銀座店／Keiwa
|126
|みやげもん 297 きねこさのお守り／次号予告
|103
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集