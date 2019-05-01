マガジンワールド

Brutus No. 892　試し読みと目次

今年で12年目を迎える「居住空間学」。時代の変わり目のいま、改めて自分の家と暮らしについてじっくり考えてみませんか。日本、LA、ロンドンに住む23組の住まい手たちに、家づくりのルールを尋ねました。さらには、時代を超えて人々の憧れを集める建築家の自邸、写真家・平野太呂さんが大手ハウスメーカーと作った家、「まさかこんな住み方を！」と建築家を驚かせるツワモノの住まい手……。建てる側、住む側、さまざまな目線からのヒントが詰まっています。

No.892 CONTENTS

features
016 特集
居住空間学2019
018 内田 斉／内田文郁　JANTIQUESオーナー／FUMIKA_UCHIDAデザイナー
●東京都目黒区
022 加賀江広宣　住宅メーカー勤務
●鹿児島県鹿児島市
026 泉 哲雄／泉 美貴子　ACTUS勤務／PATINAオーナー
●福岡県福岡市
030 原田真作／原田真紀　アーティスト
●滋賀県大津市
034 松井慎一　フライフィッシャーマン
●神奈川県相模原市
038 齊藤太一　造園家
●東京都世田谷区
042 建築家の自邸に学ぶ。
吉田研介　チキンハウス
野沢正光　相模原の住宅
建築家の自邸の名作。
056 建築家が認めた、ツワモノ住まい手列伝！
八木の家 by SUPPOSE DESIGN OFFICE
Log H　by MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO
守谷の住宅 by 納谷建築設計事務所
068 写真家・平野太呂 ハウスメーカーとつくる家。
074 What would Schindler do?　LAの名作住宅リノベーション。
080 Walter Segal Method　ロンドンのセルフビルド・メソッド。
086 Back to the land　ジョシュア・ツリー、大自然の中の家。

regulars

007 Et tu, Brute?　「ニコラス・ケイジ＆エリカ・コイケ」ほか
095 Brutus Best Bets　新製品情報
106 人間関係 611　写真／篠山紀信『エース』棚橋弘至、寺田 心
108 クルマのある風景 190　「スズキ ジムニーシエラ」（撮影／平野太呂）
109 BRUTUSCOPE　「ガス・ヴァン・サント」ほか
120 BRUT@STYLE 419　作業服飾学
124 グルマン温故知新 523　餃子歩兵 銀座店／Keiwa
126 みやげもん 297　きねこさのお守り／次号予告
103 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 892

居住空間学2019

680円 — 2019.05.01
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ブルータス No. 892 —『居住空間学2019』
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