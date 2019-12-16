マガジンワールド

Brutus No. 908　試し読みと目次

時は西暦2020年。いま日本じゅうで烈風のごとく吹き荒れる刀剣ブームの端緒であり、時代を象徴するオンラインゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』が5周年を迎えました。その記念すべき機会に、BRUTUSは満を持して特集「刀剣乱舞」を送り出します。

No.908 CONTENTS

features
016 特集
刀剣乱舞
018 三日月宗近、時を超えて。
020 ブルータス本丸に、刀剣男士たちが見参！
刀種一覧／刀派一覧／全刀剣男士刀帳
030 5年間を駆け足でおさらい！ 刀剣乱舞クロニクル。
036 刀と主① —— 燭台切光忠×德川眞木
038 なぜこれだけの人がハマるのか？ 刀剣乱舞解体新書。
040 そこのとこ、もうちょっと詳しく。でじたろうさんに30の質問！
044 刀と主② —— 石切丸×木積康弘
046 『刀剣乱舞-ONLINE-』５周年を記念して。
047 Book in Book
刀剣乱舞空想本丸画撰集
田中相／雲田はるこ／小玉ユキ／伊藤悠／天野喜孝／おかざき真里／高野ひと深／山口つばさ
072 刀と主③ —— 和泉守兼定×土方愛
074 特別描き下ろしイラスト① —— 山姥切長義・山姥切国広
本歌と写し
078 特別描き下ろしイラスト② —— 鶴丸国永
皇室と刀剣
082 刀と主④ —— 信濃藤四郎×酒井忠久
084 会いに行ける刀剣。
089 刀と人が結ぶ永遠の絆、太刀「薄緑（膝丸）」結縁プロジェクト。
特別付録
5周年記念特製シール

regulars

007 Et tu, Brute?　「カミラ・カベロ」ほか
097 Brutus Best Bets　新製品情報
104 人間関係 627　写真／篠山紀信『連弾』清塚信也、鈴木裕美
106 クルマのある風景 206　「ジャガー I‒PACE」（撮影／徳永 彩）
107 BRUTUSCOPE　「森山未來」ほか
118 BRUT@STYLE 434　to be continued…
122 グルマン温故知新 539　SPICE LAB TOKYO／takeCURRY
124 みやげもん 313　板角力／次号予告
095 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 908

刀剣乱舞

750円 — 2020.01.11
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 908 —『刀剣乱舞』
紙版
定期購読／バックナンバー

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