Brutus No. 908 試し読みと目次
時は西暦2020年。いま日本じゅうで烈風のごとく吹き荒れる刀剣ブームの端緒であり、時代を象徴するオンラインゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』が5周年を迎えました。その記念すべき機会に、BRUTUSは満を持して特集「刀剣乱舞」を送り出します。
No.908 CONTENTS
features
|016
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特集
刀剣乱舞
|018
|三日月宗近、時を超えて。
|020
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ブルータス本丸に、刀剣男士たちが見参！
刀種一覧／刀派一覧／全刀剣男士刀帳
|030
|5年間を駆け足でおさらい！ 刀剣乱舞クロニクル。
|036
|刀と主① —— 燭台切光忠×德川眞木
|038
|なぜこれだけの人がハマるのか？ 刀剣乱舞解体新書。
|040
|そこのとこ、もうちょっと詳しく。でじたろうさんに30の質問！
|044
|刀と主② —— 石切丸×木積康弘
|046
|『刀剣乱舞-ONLINE-』５周年を記念して。
|047
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Book in Book
刀剣乱舞空想本丸画撰集
田中相／雲田はるこ／小玉ユキ／伊藤悠／天野喜孝／おかざき真里／高野ひと深／山口つばさ
|072
|刀と主③ —— 和泉守兼定×土方愛
|074
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特別描き下ろしイラスト① —— 山姥切長義・山姥切国広
本歌と写し
|078
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特別描き下ろしイラスト② —— 鶴丸国永
皇室と刀剣
|082
|刀と主④ —— 信濃藤四郎×酒井忠久
|084
|会いに行ける刀剣。
|089
|刀と人が結ぶ永遠の絆、太刀「薄緑（膝丸）」結縁プロジェクト。
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特別付録
5周年記念特製シール
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「カミラ・カベロ」ほか
|097
|Brutus Best Bets 新製品情報
|104
|人間関係 627 写真／篠山紀信『連弾』清塚信也、鈴木裕美
|106
|クルマのある風景 206 「ジャガー I‒PACE」（撮影／徳永 彩）
|107
|BRUTUSCOPE 「森山未來」ほか
|118
|BRUT@STYLE 434 to be continued…
|122
|グルマン温故知新 539 SPICE LAB TOKYO／takeCURRY
|124
|みやげもん 313 板角力／次号予告
|095
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集