Brutus No. 912 試し読みと目次
デニム、ミリタリー、ユニフォーム、作業着……。力強くて美しいワークウェアは、メンズファッションの原点です。今号のブルータスは春夏ファッション特集、STYLEBOOK 2020 S/S「WOEK WEAR 働く服は美しい」。機能美から生まれた衣服に、人はなぜ魅了されるのだろう?
No.912 CONTENTS
features
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STYLEBOOK 2020 S/S
WORK WEAR
働く服は美しい。
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デザイナーとワークウェア。
小野塚秋良／ジャン・トゥイトゥ／ブレンドン・バベンジン／
スティーヴン・マン／ヘロン・プレストン
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UTILITY WEAR CATALOG
1 Brown Duck Masterpiece ／2 Professional Clothing ／
3 Dress-well Work Shirts ／4 Work Jacket with Tie ／
5 New Standard Work Pants ／6 Coveralls Style Sample ／
7 Military Pants Collection ／8 Tech & Work Accessories ／
9 Layered Apron ／10 Eyecatching Camouflage ／
11 Two-face Hunting Jacket ／12 Special Approach Denim ／
13 Modified Military Shoes ／14 Unique Work Products ／
15 Modernized Trench Coat
|070
|THE SPECTRUM OF WORKWEAR
|084
|デザイナーと巡る東京ワーク服の店
|090
|Snap“LET’S GET TO WORK”
|098
|プロの仕事服。
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ハワイ島ロケ
Good Workers
regulars
|023
|Et tu, Brute? 「ジャスティン・ビーバー」ほか
|135
|Brutus Best Bets 新製品情報
|202
|人間関係 631 写真／篠山紀信『好きになっちゃった』小松菜奈、奈緒
|204
|クルマのある風景 210 「フォルクスワーゲン Tクロス」（撮影／笠井爾示）
|205
|BRUTUSCOPE 「会田 誠」ほか
|216
|グルマン温故知新 543 indo & more MAROLOGA Bhavan／Sri Mangalam
|218
|みやげもん 317 愛染守り／次号予告
|201
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集