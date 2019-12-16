マガジンワールド

Brutus No. 912　試し読みと目次

デニム、ミリタリー、ユニフォーム、作業着……。力強くて美しいワークウェアは、メンズファッションの原点です。今号のブルータスは春夏ファッション特集、STYLEBOOK 2020 S/S「WOEK WEAR 働く服は美しい」。機能美から生まれた衣服に、人はなぜ魅了されるのだろう?

No.912 CONTENTS

features
036 STYLEBOOK 2020 S/S
WORK WEAR
働く服は美しい。
038 デザイナーとワークウェア。
小野塚秋良／ジャン・トゥイトゥ／ブレンドン・バベンジン／
スティーヴン・マン／ヘロン・プレストン
046 UTILITY WEAR CATALOG
1 Brown Duck Masterpiece ／2 Professional Clothing ／
3 Dress-well Work Shirts ／4 Work Jacket with Tie ／
5 New Standard Work Pants ／6 Coveralls Style Sample ／
7 Military Pants Collection ／8 Tech & Work Accessories ／
9 Layered Apron ／10 Eyecatching Camouflage ／
11 Two-face Hunting Jacket ／12 Special Approach Denim ／
13 Modified Military Shoes ／14 Unique Work Products ／
15 Modernized Trench Coat
070 THE SPECTRUM OF WORKWEAR
084 デザイナーと巡る東京ワーク服の店
090 Snap“LET’S GET TO WORK”
098 プロの仕事服。
104 ハワイ島ロケ
Good Workers

regulars

023 Et tu, Brute?　「ジャスティン・ビーバー」ほか
135 Brutus Best Bets　新製品情報
202 人間関係 631　写真／篠山紀信『好きになっちゃった』小松菜奈、奈緒
204 クルマのある風景 210　「フォルクスワーゲン Tクロス」（撮影／笠井爾示）
205 BRUTUSCOPE　「会田 誠」ほか
216 グルマン温故知新 543　indo & more MAROLOGA Bhavan／Sri Mangalam
218 みやげもん 317　愛染守り／次号予告
201 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 912

WORK WEAR 働く服は美しい。

750円 — 2020.03.16
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 912 —『WORK WEAR 働く服は美しい。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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