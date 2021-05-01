マガジンワールド

Brutus No. 938　試し読みと目次

いつものダイニングで、好きなグラスで水を飲む。お気に入りの椅子に腰掛けて本を開く。家で過ごす毎日の時間は尊く、贅沢なものです。今号のBRUTUSは14回目の人気シリーズ「居住空間学」。北は北海道・帯広、南は福岡・久留米まで、日本国内15組の住まいを訪ねました。

No.938 CONTENTS

features
022 特集
HOME SWEET HOME
居住空間学2021
024 築40年、緑の建築家が遺したタウンハウスの名作に住む。
服部滋樹／graf代表　大阪府寝屋川市
028 丹波篠山の風土のなかで「自分たちらしい」暮らしをつくる。
小菅庸喜・上林絵里奈／archipelago店主　兵庫県丹波篠山市
032 十勝の自然を切り取る ピクチャーウィンドウのある家。
佐々木章哲／畜産会社社長　北海道河東郡音更町
036 一つ屋根の下で生まれるゆとりあるコンパクトライフ。
岩井俊之／CARNIVAL店主　愛知県瀬戸市
038 集合住宅でつくる、ほかにない住処。
リノベは何度でも　神真美／ルシファーリサーチ代表　東京都渋谷区
名作に学ぶリノベ　尾本起隆／新聞社勤務　福岡県福岡市
古さに価値を見る　高島大輔／ショップディレクター　東京都文京区
052 写真家・高橋ヨーコ。宮脇檀が設計した家との出会いとそれから。
058 住み継ぐ。日本のモダニズムを見つめ続けた、建築家・武基雄の自邸。
062 吉村順三と猪熊弦一郎の友情から生まれた白のモダニズム
田園調布の「いのくまさん」の家。
068 ちょっと離れたところと二拠点生活。
山本海人／クリエイター　真鶴・東京
074 家時間を最大限楽しむ、職住一体住宅。
ビル一棟総リノベ　楢原一雄／BALL HAIR 店主　福岡県久留米市
地域に開く場づくり　坂下和長／エフキャスト デザイナー・CRITIBA Design+Direction デザイナー　福岡県福岡市
三角屋根の更新　清水徹・セキユリヲ／デザイナー・グラフィックデザイナー　北海道上川郡東川町
新しい場所づくり　前田景・たかはしよしこ／アートディレクター、写真家・料理家　北海道上川郡美瑛町

regulars

009 Et tu, Brute?　「ケイン・リム」ほか
095 Brutus Best Bets　新製品情報
101 Brutus Best Beauty　ルームフレグランスで快適空間を
110 人間関係 653　写真／篠山紀信『奥澤神社のボイストレーニング』黒島結菜、近藤名奈
112 クルマのある風景 236 「メルセデス・ベンツ GLB」（撮影／平野太呂）
113 BRUTUSCOPE 「マーサ・ナカムラ」ほか
124 BRUT@STYLE 460　The Wardrobe 101
128 グルマン温故知新 569　RUBIA／HIKIXOU
130 みやげもん 343　有田焼御守り／次号予告
103 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 938

居住空間学2021

750円 — 2021.05.01
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ブルータス No. 938 —『居住空間学2021』
紙版
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