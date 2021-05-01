Brutus No. 938 試し読みと目次
いつものダイニングで、好きなグラスで水を飲む。お気に入りの椅子に腰掛けて本を開く。家で過ごす毎日の時間は尊く、贅沢なものです。今号のBRUTUSは14回目の人気シリーズ「居住空間学」。北は北海道・帯広、南は福岡・久留米まで、日本国内15組の住まいを訪ねました。
No.938 CONTENTS
features
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特集
HOME SWEET HOME
居住空間学2021
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築40年、緑の建築家が遺したタウンハウスの名作に住む。
服部滋樹／graf代表 大阪府寝屋川市
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丹波篠山の風土のなかで「自分たちらしい」暮らしをつくる。
小菅庸喜・上林絵里奈／archipelago店主 兵庫県丹波篠山市
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十勝の自然を切り取る ピクチャーウィンドウのある家。
佐々木章哲／畜産会社社長 北海道河東郡音更町
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一つ屋根の下で生まれるゆとりあるコンパクトライフ。
岩井俊之／CARNIVAL店主 愛知県瀬戸市
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集合住宅でつくる、ほかにない住処。
リノベは何度でも 神真美／ルシファーリサーチ代表 東京都渋谷区
名作に学ぶリノベ 尾本起隆／新聞社勤務 福岡県福岡市
古さに価値を見る 高島大輔／ショップディレクター 東京都文京区
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|写真家・高橋ヨーコ。宮脇檀が設計した家との出会いとそれから。
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|住み継ぐ。日本のモダニズムを見つめ続けた、建築家・武基雄の自邸。
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吉村順三と猪熊弦一郎の友情から生まれた白のモダニズム
田園調布の「いのくまさん」の家。
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ちょっと離れたところと二拠点生活。
山本海人／クリエイター 真鶴・東京
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家時間を最大限楽しむ、職住一体住宅。
ビル一棟総リノベ 楢原一雄／BALL HAIR 店主 福岡県久留米市
地域に開く場づくり 坂下和長／エフキャスト デザイナー・CRITIBA Design+Direction デザイナー 福岡県福岡市
三角屋根の更新 清水徹・セキユリヲ／デザイナー・グラフィックデザイナー 北海道上川郡東川町
新しい場所づくり 前田景・たかはしよしこ／アートディレクター、写真家・料理家 北海道上川郡美瑛町
regulars
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|Et tu, Brute? 「ケイン・リム」ほか
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|Brutus Best Bets 新製品情報
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|Brutus Best Beauty ルームフレグランスで快適空間を
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|人間関係 653 写真／篠山紀信『奥澤神社のボイストレーニング』黒島結菜、近藤名奈
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|クルマのある風景 236 「メルセデス・ベンツ GLB」（撮影／平野太呂）
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|BRUTUSCOPE 「マーサ・ナカムラ」ほか
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|BRUT@STYLE 460 The Wardrobe 101
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|グルマン温故知新 569 RUBIA／HIKIXOU
|130
|みやげもん 343 有田焼御守り／次号予告
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|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集