Brutus No. 862 試し読みと目次
2018年最初のBRUTUSは、真っ赤な御堂内に阿弥陀如来像が輝く表紙が目印、「建築を楽しむ教科書 伝統建築編」です。荘厳で美しく、静かに佇む日本の古建築について、16人の現代建築家が選び、それぞれの視点で解説。ありがたくてカッコイイ伝統建築の見方、歩き方、楽しみ方がわかる、テキストブックです。
No.862 CONTENTS
features
|016
|特集
建築を楽しむ教科書
伝統建築編
|018
|法隆寺 —— 藤森照信
|022
|三佛寺奥院 投入堂 —— 武井 誠
|024
|浄土寺 浄土堂 —— 原田真宏
|026
|江川家住宅 —— 青木 淳
|030
|慈照寺 東求堂 —— 佐藤光彦
|032
|二条城 二の丸御殿 —— 大西麻貴
|034
|錦帯橋 —— 藤本壮介
|036
|旧閑谷学校 —— 西沢大良
|040
|伊勢神宮 —— 佐野文彦
|042
|大徳寺 真珠庵 庭玉軒 —— 中村拓志
|044
|諏訪大社 —— 宮本佳明
|046
|信州 善光寺 —— 藤原徹平
|050
|圓通寺 —— 平田晃久
|052
|如庵 隈 —— 研吾
|054
|東大寺 南大門 —— 永山祐子
|056
|妙喜庵 待庵 —— 三井 嶺
|060
|
まだまだあります、オススメ伝統建築。
|070
|まんが日本の伝統建築史
|074
|スペシャリスト２人が語る、伝統建築のこと。
|078
|日本美術を知れば、伝統建築の仕組みが理解(わか)る。
|082
|宮大工の仕事と道具。
|086
|100年後まで残したい、近現代伝統建築。
|090
|伊野尾慧と行く、迎賓館赤坂離宮。
regulars
|007
|Et tu Brute? 「ドレイク＆ベラ・ハディッド」ほか
|093
|Brutus Best Bets 新製品、ニューオープン情報
|102
|人間関係 581 写真／篠山紀信『いるだけでいいんです』井浦 新、成田 凌
|104
|クルマのある風景 160 「トヨタ ハイラックス」（撮影／笠井爾示）
|105
|BRUTUSCOPE 「大橋トリオ」ほか
|116
|BRUT@STYLE 392 宮
|120
|グルマン温故知新 493 ケジャンオールスターズ／sisi.煮干啖
|122
|みやげもん 267 たこだるま／次号予告