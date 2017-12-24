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Brutus No. 862　試し読みと目次

2018年最初のBRUTUSは、真っ赤な御堂内に阿弥陀如来像が輝く表紙が目印、「建築を楽しむ教科書　伝統建築編」です。荘厳で美しく、静かに佇む日本の古建築について、16人の現代建築家が選び、それぞれの視点で解説。ありがたくてカッコイイ伝統建築の見方、歩き方、楽しみ方がわかる、テキストブックです。

No.862 CONTENTS

features
016 特集
建築を楽しむ教科書
伝統建築編
018 法隆寺 —— 藤森照信
022 三佛寺奥院 投入堂 —— 武井 誠
024 浄土寺 浄土堂 —— 原田真宏
026 江川家住宅 —— 青木 淳
030 慈照寺 東求堂 —— 佐藤光彦
032 二条城 二の丸御殿 —— 大西麻貴
034 錦帯橋 —— 藤本壮介
036 旧閑谷学校 —— 西沢大良
040 伊勢神宮 —— 佐野文彦
042 大徳寺 真珠庵 庭玉軒 —— 中村拓志
044 諏訪大社 —— 宮本佳明
046 信州 善光寺 —— 藤原徹平
050 圓通寺 —— 平田晃久
052 如庵 隈 —— 研吾
054 東大寺 南大門 —— 永山祐子
056 妙喜庵 待庵 —— 三井 嶺
060 まだまだあります、オススメ伝統建築。
070 まんが日本の伝統建築史
074 スペシャリスト２人が語る、伝統建築のこと。
078 日本美術を知れば、伝統建築の仕組みが理解(わか)る。
082 宮大工の仕事と道具。
086 100年後まで残したい、近現代伝統建築。
090 伊野尾慧と行く、迎賓館赤坂離宮。

regulars

007 Et tu Brute?　「ドレイク＆ベラ・ハディッド」ほか
093 Brutus Best Bets　新製品、ニューオープン情報
102 人間関係 581　写真／篠山紀信『いるだけでいいんです』井浦 新、成田 凌
104 クルマのある風景 160　「トヨタ ハイラックス」（撮影／笠井爾示）
105 BRUTUSCOPE 「大橋トリオ」ほか
116 BRUT@STYLE 392　宮
120 グルマン温故知新 493　ケジャンオールスターズ／sisi.煮干啖
122 みやげもん 267　たこだるま／次号予告


ブルータス No. 862

建築を楽しむ教科書 伝統建築編

680円 — 2018.01.12
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 862 —『建築を楽しむ教科書 伝統建築編』
紙版
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