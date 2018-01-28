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Brutus No. 863　試し読みと目次

ラジオ番組『山下達郎のサンデー・ソングブック』の放送開始25周年を記念して、番組の全面協力を得て「山下達郎のブルータス・ソングブック」を作りました。1,300回を超える放送の中から、達郎さん自身が22のテーマを厳選。達郎さんが少年時代より聴き込み、思い入れのある音楽について語り尽くすこの番組を書き起こし、さらにポピュラーミュージックの専門家による解説を加えました。ブルータスだけのソングブックを、最高の選曲と最高の語り口でお送りします。

No.863 CONTENTS

features
018 山下達郎と、Sunday Songbook。
020 特集
山下達郎のBrutus Songbook
最高の音楽との出会い方
022 ドゥーワップ
024 ジャズ
026 ジャパニーズロック
028 バリー・マン＆シンシア・ワイル
030 カーティス・メイフィールド
032 ジェリー・リーバー＆マイク・ストーラー
034 キャロル・キング
036 デイヴィッド・ゲイツ
038 ブルース・ジョンストン
040 トム・ダウド
042 テディ・ランダッツォ
044 ピーター・アンダース＆ヴィンセント・ポンシア
046 ニコラス・アシュフォード＆ヴァレリー・シンプソン
048 ケニー・ギャンブル＆レオン・ハフ
050 トム・ベル
052 アリフ・マーディン
054 ロジャー・ニコルス
056 ジェリー・ラゴヴォイ
058 エリー・グリニッチ
060 レイ・ブラッドベリ
062 岩谷時子
064 ジミー・ウェッブ
066 ブルータス・ソングブック年表
068 ブルータス・ソングブック人物相関図
070 スペシャルインタビュー 山下達郎のBrutus Songbook 2018
079 Book in Book
This is Sunday Songbook

regulars

009 Et tu, Brute?　「ジョージ・クルーニー」ほか
093 Brutus Best Bets　新製品、ニューオープン情報
104 人間関係 582　写真／篠山紀信『今とは、なんだろう』岸田 繁、奥山由之
106 クルマのある風景 161　ホンダ スーパーカブ（撮影／平野太呂）
107 BRUTUSCOPE 「会田 誠」ほか
116 BRUT@STYLE 393　RIDE ON TIME
120 グルマン温故知新 494　鉄板中華 青山シャンウェイ 神楽坂店／赤い部屋
122 みやげもん 268　紙雛箱／次号予告


ブルータス No. 863

山下達郎のBrutus Songbook

680円 — 2018.02.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 863 —『山下達郎のBrutus Songbook』
紙版
定期購読／バックナンバー

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