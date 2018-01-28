Brutus No. 863 試し読みと目次
ラジオ番組『山下達郎のサンデー・ソングブック』の放送開始25周年を記念して、番組の全面協力を得て「山下達郎のブルータス・ソングブック」を作りました。1,300回を超える放送の中から、達郎さん自身が22のテーマを厳選。達郎さんが少年時代より聴き込み、思い入れのある音楽について語り尽くすこの番組を書き起こし、さらにポピュラーミュージックの専門家による解説を加えました。ブルータスだけのソングブックを、最高の選曲と最高の語り口でお送りします。
No.863 CONTENTS
features
|018
|山下達郎と、Sunday Songbook。
|020
|特集
山下達郎のBrutus Songbook
最高の音楽との出会い方
|022
|ドゥーワップ
|024
|ジャズ
|026
|ジャパニーズロック
|028
|バリー・マン＆シンシア・ワイル
|030
|カーティス・メイフィールド
|032
|ジェリー・リーバー＆マイク・ストーラー
|034
|キャロル・キング
|036
|デイヴィッド・ゲイツ
|038
|ブルース・ジョンストン
|040
|トム・ダウド
|042
|テディ・ランダッツォ
|044
|ピーター・アンダース＆ヴィンセント・ポンシア
|046
|ニコラス・アシュフォード＆ヴァレリー・シンプソン
|048
|ケニー・ギャンブル＆レオン・ハフ
|050
|トム・ベル
|052
|アリフ・マーディン
|054
|ロジャー・ニコルス
|056
|ジェリー・ラゴヴォイ
|058
|エリー・グリニッチ
|060
|レイ・ブラッドベリ
|062
|岩谷時子
|064
|ジミー・ウェッブ
|066
|ブルータス・ソングブック年表
|068
|ブルータス・ソングブック人物相関図
|070
|スペシャルインタビュー 山下達郎のBrutus Songbook 2018
|079
|
Book in Book
This is Sunday Songbook
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「ジョージ・クルーニー」ほか
|093
|Brutus Best Bets 新製品、ニューオープン情報
|104
|人間関係 582 写真／篠山紀信『今とは、なんだろう』岸田 繁、奥山由之
|106
|クルマのある風景 161 ホンダ スーパーカブ（撮影／平野太呂）
|107
|BRUTUSCOPE 「会田 誠」ほか
|116
|BRUT@STYLE 393 RIDE ON TIME
|120
|グルマン温故知新 494 鉄板中華 青山シャンウェイ 神楽坂店／赤い部屋
|122
|みやげもん 268 紙雛箱／次号予告