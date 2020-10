今週のお題は「心に残る言葉」。anan総研 2219号

Q

ふとした瞬間に思い出す「心に残る言葉」はありますか? 心に残る言葉はいろんなところに。 約7割のメンバーが、忘れられない言葉を持っているという結果に。その大半が、親や先生、パートナーからの言葉。なかには、マンガや小説、映画の名言を大切にしている人も。

No.061 江本静華さん (33歳) モデル。しばらく外出がしづらい状況だったけど、久しぶりに友人とBBQの予定を立てています。いまから楽しみすぎてやばい~(笑)。 No.309 長桶絵莉加さん (30歳) フリーライター。インスタで人気の愛猫じぇりー( @geri.cat )が1歳を迎えます。それを記念して誕生日会を計画中。盛大にお祝いしてあげたいです。 No.019 近藤えりこさん (36歳) アーティスト。この秋はアウトドアがしたい。狙っているのはニジマス釣り。その場で調理できるところで、思いっきり釣って食べて満喫したいな~。

言葉の力によって、絶望から立ち上がることも。

江本 やっぱり、忘れられない言葉ってあるよね。

近藤 家族からの言葉ってすごくパワーになると思う。私はアーティストだから歌うことが仕事なんだけど、あるとき、歌声を否定されて落ち込むことがあって。そうしたら家族から「あなたにはあなたのいいところがある。全員に好かれる必要はないよ」って言われて、救われたのを覚えてるなぁ…。

長桶 うんうん。私は「一人じゃない」って言葉が忘れられないの。ダブルとして生まれたことで幼い頃から差別されることが多くて。そんなときに母から言われて、一緒に頑張ろうっていう気持ちが湧いてきたんだ。

江本 素敵なエピソード! 言葉って原動力になったり、時には自分を支えてくれたりもするよね。個人的には言霊も信じてるから、自分を励ますような言葉は大切にしたいな。

長桶 そうそう。言葉には絶望から立ち上がらせてくれる力もあるし、やる気を持たせてくれたり、恐怖に打ち勝たせてくれたりもするよね。

近藤 そうだね。人の心を動かすような言葉って、本当に素敵だと思う。

江本 音楽の歌詞にもそういう力があると思うの。私はどうしても周囲と自分を比べてしまいがちで。そんなときにレディー・ガガの「Born This Way」を聴いたんだ。特に心に残っているのはサビのフレーズ。自分で選んで歩いているこの道が正しい選択だったんだ、って勇気が湧き起こるような気がして、大好きなんだ。

長桶 いいね〜! 逆に、落ち込んでいる友人にかけてあげる言葉って、持ってる? 私はいつも「I’m here for you.(あなたのためにここにいるよ)」って伝えるようにしてるの。決して独りぼっちではないことを伝えて、一緒に悩むし、一緒に考えたいなって思うんだ。

江本 私だったら、「まっとうに生きてるだけで偉いぞ!」って言ってあげるかな。すごくストレートなんだけどさ(笑)。

近藤 変に飾らない言葉のほうがまっすぐ届くと思う! ただ、その人のバックボーンや悩みによってはなんて言ってあげたらいいのかわからないこともあるよね。だから私は、「あなたのこと、全部はわからないかもしれないけど、わかりたいとは思ってるよ」って伝えたいな。

江本 すごく勇気がもらえそうな言葉! もしも悩んでいる友人がいたら言ってあげたい。言葉って、本当に素敵だね。

